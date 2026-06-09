Junts per Catalunya creu que queden massa preguntes pendents sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017. La portaveu de la formació a la Comissió d’Investigació del Congrés, Pilar Calvo, ha presentat aquest dimarts les conclusions sobre els gairebé dos anys de feina a la cambra baixa espanyola. Per a Junts, la investigació judicial dels atemptats “no va resoldre tots els interrogants essencials sobre l’origen, la preparació i les possibles responsabilitats dels fets, deixant obertes qüestions que afecten el dret de les víctimes i de la societat a conèixer tota la veritat sobre el que va succeir”.
Un dels punts forts de les 44 pàgines de les conclusions és que pels juntaires queda “acreditada l’existència d’una relació entre Abdelbaki es-Satty i el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI“). Segons les conclusions presentades, “Es Satty hauria estat captat com a col·laborador mentre complia condemna a la presó de Castelló, en el marc d’un acord que hauria facilitat la seva permanència a l’Estat espanyol malgrat l’existència d’una ordre d’expulsió”. Fins i tot, fan una passa més enllà i apunten que la mort d’Es-Satty, “no ha estat acreditada de manera indubtable i defensa la necessitat de continuar investigant aquesta qüestió fins a disposar d’una certesa biològica definitiva”.
A la fiscalia
Les conclusions també assenyalen que continuen existint interrogants rellevants sobre l’explosió d’Alcanar i els dies previs als atemptats. Per aquest motiu, es proposa que “la Fiscalia impulsi noves diligències judicials per aclarir tots aquells aspectes que no han quedat resolts”. També aposta pel reconeixement legislatiu del dret a saber la veritat com un dret de les víctimes i de la societat. Una conclusió que també comparteixen amb ERC que aquest dimarts també ha registrat. Per això reclama modificar la Llei de Secrets Oficials així mateix coordinar millor els cossos policials. En aquesta línia, planteja regular de manera específica la figura dels col·laboradors i confidents dels serveis d’intel·ligència, establint mecanismes de control, supervisió i rendició de comptes.