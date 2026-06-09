Junts per Catalunya cree que quedan demasiadas preguntas pendientes sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. La portavoz de la formación en la Comisión de Investigación del Congreso, Pilar Calvo, ha presentado este martes las conclusiones sobre los casi dos años de trabajo en la cámara baja española. Para Junts, la investigación judicial de los atentados «no resolvió todos los interrogantes esenciales sobre el origen, la preparación y las posibles responsabilidades de los hechos, dejando abiertas cuestiones que afectan el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer toda la verdad sobre lo que sucedió».

Uno de los puntos fuertes de las 44 páginas de las conclusiones es que para los miembros de Junts queda «acreditada la existencia de una relación entre Abdelbaki es-Satty y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI»). Según las conclusiones presentadas, «Es Satty habría sido captado como colaborador mientras cumplía condena en la prisión de Castellón, en el marco de un acuerdo que habría facilitado su permanencia en el Estado español a pesar de la existencia de una orden de expulsión». Incluso, dan un paso más allá y apuntan que la muerte de Es-Satty, «no ha sido acreditada de manera indudable y defienden la necesidad de continuar investigando esta cuestión hasta disponer de una certeza biológica definitiva».

La portavoz de los presos en huelga de hambre, Pilar Calvo

A la fiscalía

Las conclusiones también señalan que continúan existiendo interrogantes relevantes sobre la explosión de Alcanar y los días previos a los atentados. Por este motivo, se propone que «la Fiscalía impulse nuevas diligencias judiciales para aclarar todos aquellos aspectos que no han quedado resueltos». También apuestan por el reconocimiento legislativo del derecho a saber la verdad como un derecho de las víctimas y de la sociedad. Una conclusión que también comparten con ERC que este martes también ha registrado. Por eso reclaman modificar la Ley de Secretos Oficiales así como coordinar mejor los cuerpos policiales. En esta línea, plantean regular de manera específica la figura de los colaboradores y confidentes de los servicios de inteligencia, estableciendo mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas.