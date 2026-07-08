Més d’un any de treballs de la comissió d’investigació dels atemptats del 17-A de Barcelona i Cambrils que ha deixat palesa la relació de l’imam de Ripoll, Abdelbaky Es Satty, amb els serveis de seguretat espanyols, l’Estat no deixa de sorprendre. L’advocacia de l’Estat, que depèn de la Moncloa, no ha tingut més ocurrència que reclamar les costes a les víctimes dels atacs i els Mossos d’Esquadra que van participar en la seva neutralització així com els condemnats que van presentar recurs de cassació i incident de nul·litat de la sentència dictada per l’Audiència Nacional.
Segons ha pogut saber El Món, l’Advocat de l’Estat ha presentat sengles taxacions de costes per imports de 7.726 euros i 883,44 euros, és a dir, un total de 3.609 euros, davant la sala penal del Tribunal Suprem. En concret, reclama els diners de la seva oposició als recursos presentats tant per cinc mossos d’esquadra i tres víctimes, entre les quals s’hi troben els pares de Xavier Martínez, el nen de 3 anys assassinat a la Rambla i impulsor social i cívil de la comissió d’investigació i del dret a saber la veritat sobre el 17 d’agost de 2017.
Els dos recursos eren necessaris per exhaurir la via jurisdiccional i poder accedir al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), dues instàncies que no van variar cap de les decisions judicials per tal d’aplicar el dret a saber la veritat. És a dir, un dret de tercera generació que sosté la legitimitat de la ciutadania i de les víctimes d’un delicte tenir el dret a saber més enllà de la veritat judicial. En aquest cas, aclarir els punts foscos de la instrucció com ara el paper de l’imam o la feina de prevenció dels serveis d’informació de l’Estat.
Dues minutes
Comptat i debatut, l’Advocat de l’Estat reclama el pagament per l’incident de nulitat, uns honoraris de 850 euros i 33,44 eurps de drets de representació. Pel que fa, al recurs de cassació, demana el pagament de 2.600 euros que desglossa en 126,32 de drets de representació i 2.600 euros d’honoraris. Dos imports als que afegeix 159,76 euros del procurador. En total, la factura s’enfila a 3.609 euros.