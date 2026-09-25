Albert Pla i Judit Farrés formen una de les parelles més consolidades del star-sytem català, ara que es troben a pocs mesos de celebrar el 25è aniversari de la seva història d’amor. Són d’aquells que, a casa, pràcticament no parlen perquè s’ho diuen tot “amb només amb una mirada”. I no ho diem nosaltres, sinó que són ells mateixos els qui així ho han confessat en una entrevista conjunta -i molt dolça- a La tarda de Catalunya Ràdio. L’actor, que acaba de fer 60 anys, es troba en un moment professional boníssim ara que està preparant un disc nou o que ha col·laborat al superèxit de La bola negra. I ella l’ajuda musicalment mentre compagina aquesta feina amb col·laboracions a diverses sèries com la de Com si fos ahir.
Tots triomfen professionalment i ho celebren amb un matrimoni sòlid que els fa molt feliços. Tots dos són tranquils i així és també el seu dia a dia com a parella: “Nosaltres som una parella molt normal… fastigosament normal”, ha acabat afegint l’Albert Pla. Considera que s’han “aburgesat molt” al llarg dels anys, sobretot des que són pares. Els dos nens els mantenen “amb els peus a terra”, diuen, una parella calmada que no són de discutir: “No discutim mai. Jo soc antiviolenta, de fet, i no puc entendre les parelles que gaudeixen muntant crisis”.
Així són en la intimitat Albert Pla i Judit Farrés
La Judit i l’Albert són polivalents i hem vist diverses facetes professionals d’un i altre. Ha fet gràcia que ella respongui que, de tots els Alberts que coneixem, el que més li agrada és “el més íntim“. Això ho diu perquè a casa és molt diferent de la imatge que projecta davant de càmera? “Doncs no ho sé, la veritat és que a vegades veieu en ell coses que jo no li trobo”, ha dit entre riures.
L’actriu mostrarà el seu suport a l’Albert en el seu paper de coronel feixista a l’últim boom de Els Javis, La bola negra. Els directors han tornat a confiar en ell i no pot estar més content, ja que assegura que treballar amb ells és “molt fàcil”: “Soc com la seva mascota, al final, però m’encanta que em truquin perquè saben perfectament què volen i ho saben comunicar molt bé”.
Això sí, l’Albert no retornarà el favor a la dona i no es mirarà totes les temporades de Com si fos ahir ara que ella hi participa… I ho ha deixat clar: “Mira, ho vaig intentar. Vaig intentar posar-me els capítols i agafar el fil, però és que era impracticable. Aquest fil està molt desilachado i no me’n vaig sortir”. Eh, però sí que ha vist les escenes on surt la seva dona: “Sí, anava passant i em posava les escenes on ella sortia”.
Aquesta mateixa setmana, el matrimoni s’ha mostrat d’allò més enamorat en la festa d’aniversari sorpresa que li ha muntat la Judit pel seu 60è aniversari. L’Albert Pla reconeix que no s’ho esperava gens i que va fer-li “molta il·lusió” veure allà reunits un munt d’amics i amigues: “Va ser molt maco i tot va anar bé perquè es van enrotllar molt. Això sí, va acabar una mica massa tard… però tot controlat”.
Una parella d’enamorats que han donat pistes sobre la seva relació en una intervenció a la ràdio que ha encantat als fans.