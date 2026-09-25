Irene Urdangarin ha protagonitzat un vídeo molt inesperat que ha deixat tothom amb la boca oberta. Els fills d’Iñaki i Cristina de Borbó, que sempre han volgut passar desapercebuts, van accentuar aquest perfil baix encara més des de l’empresonament del seu pare. Ara, ella ha trencat amb l’hermetisme en una entrevista improvisada que li ha fet una de les companyes d’universitat. La jove, la petita dels quatre germans, està estudiant en un centre privat d’Oxford. I, des d’aquí, gaudeix de la bona vida de rica i sense preocupacions. Què ha dit i com és que han acabat esborrant el vídeo?
Des de MUSED 852 publiquen, cada setmana, vídeos dels estudiants de la universitat en què han de comentar quina roba duen posada i per què han escollit aquell outfit en concret. Es tracta de la manera que han trobat de promocionar una iniciativa solidària, un projecte de lloguer i préstec de roba que impulsa una comunitat internacional que aposta per la moda sostenible. Irene Urdangarin ha volgut participar-hi i ha ajudat amb el seu testimoni. La sorpresa? Que s’ha mostrat molt simpàtica i amb un anglès fluid més que perfecte, després de tants anys d’escola internacional -i caríssima- en escola internacional.
La primera pregunta que li han fet, com planeja la roba que es posarà. “Doncs depenent del temps que fa i de com em sento cada matí”, diu. En el vídeo, se la veu vestida amb unes malles d’esport i una dessuadora esportiva. Com és que s’ha vestit així? Li han preguntat si és que ha sortit a fer esport i ella ha dit que no ha estat així del tot: “M’he sentit com una atleta i productiva… però vaja, el que he fet ha estat fer una passejada increïble”.
Irene Urdangarin enseñando su outfit en un video que ha subido una compañera de su universidad privada (Oxford Brookes) y que ya ha desaparecido de Insta | 📽️ @ mused852 pic.twitter.com/kLAzZHJU2q— Alba Medina (@albammmedina) September 24, 2026
Què diu Victoria Federica en el vídeo eliminat d’Irene Urdangarin?
Irene Urdangarin ha aprofitat aquesta petita entrevista per compartir la seva filosofia: “Només has de pensar en tu i lluitar pel que vols. Honestament, no pensis quina roba duen els altres o què estan dient o què estan mirant. Not’ho pensis dues vegades i entra en aquella habitació”, ha dit tot criticant la cerca d’aprovació aliena.
Defensora de la moda circular i la llibertat d’expressió -també en la roba-, el vídeo ha agradat a la seva inseparable cosina Victoria Federica. La filla d’Elena de Borbó ha comentat un “such an iconic queen“ -ets una reina icònica, una diva- que aplaudeix la manera de vestir i de ser de la Urdangarin.
Això sí, la següent sorpresa ha estat que el vídeo desaparegués del perfil d’Instagram poc després. Havia rebut, el compte, una trucada passivoagressiva que li demanava que el retirés? La noia no quedava malament, ni molt menys, ja que demostra que les escoles privades han servit perquè parli un molt bon anglès. Se la veu més divertida i simpàtica que amb la premsa, de fet… Però, és clar, deuen pensar que és una finestra a la seva intimitat i, oh, no pot ser que la gent els vegi lluny de la seva vena més formal.
Afortunadament per als més tafaners, són molts els usuaris que havien gravat el vídeo abans de la seva eliminació i això ha permès que tothom pogués continuar veient-lo per ficar el nas i comprovar si realment té un anglès tan bo com diuen.