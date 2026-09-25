Cap de setmana de núvols que no foragiten les temperatures estivals

Catalunya es prepara per al darrer cap de setmana de setembre. El mes posarà el punt final amb els núvols com a grans protagonistes al cel del país, però amb unes temperatures que es mantindran en valors plenament estivals fins diumenge. Només diumenge podrien treure el cap de manera força discreta alguns xàfecs en diversos punts del litoral català i del Pirineu Occidental. Ara bé, els ruixats no es preveu que vinguin acompanyats d’un descens dels termòmetres, que haurà d’esperar a l’octubre per materialitzar-se d’una vegada per totes i obrir així les portes a la temporada de tardor d’enguany al territori.
La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) per a aquest divendres és de cels generalment assolellats, amb alguns intervals de núvols alts i prims que, a partir del vespre, es transformaran en franges baixes a punts del litoral i prelitoral sud. La temperatura màxima serà lleugerament més elevada, sobretot a Ponent, les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona. Es mourà entre els 28 i 31 graus al litoral i entre els 30 i 35 graus a la resta del país. El vent bufarà fluix i variable fins a mig matí i podria guanyar intensitat de component sud i est al vespre, principalment al sud de Ponent i al prelitoral sud.
De cara a dissabte, els cels haurien de presentar un estat serè o poc ennuvolat amb bandes de núvols alts i prims que es mouran d’oest a est i que es faran més abundants i extensos durant les hores centrals del dia. La temperatura mínima serà semblant a la jornada de divendres, tot i que en alguns punts del litoral sud i de l’interior de les Terres de l’Ebre els termòmetres s’elevaran lleugerament. Fins a mig matí, el vent bufarà fluix i variable, amb terral al litoral de matinada. A partir d’aleshores, s’imposarà progressivament el vent de component sud arreu, fluix amb cops moderats en general, tot i que amb algun cop fort al vespre al sud de Ponent i del prelitoral sud.
Possibilitat d’alguns ruixats
El cap de setmana acabarà amb cels entre mig i molt ennuvolat diumenge tant al litoral i el prelitoral com a punts de l’interior per núvols baixos. A partir del migdia, creixeran els núvols al quadrant nord-est del país i al prelitoral, una tendència que al vespre també arribarà al Pirineu i Prepirineu. Al llarg de la jornada no es descarta que la pluja faci acte de presència i és possible algun ruixat de caràcter feble i aïllat al Pirineu Occidental i en diversos punts del litoral català. La temperatura mínima serà semblant o lleugerament més alta al Pirineu i als dos extrems del territori català. Durant tota la jornada, el vent bufarà entre feble i moderat de component sud i est arreu, amb algun cop fort durant la segona meitat de la jornada.