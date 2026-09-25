Cataluña se prepara para el último fin de semana de septiembre. El mes llegará a su fin con las nubes como grandes protagonistas en el cielo del país, pero con unas temperaturas que se mantendrán en valores plenamente estivales hasta el domingo. Solo el domingo podrían aparecer de manera bastante discreta algunos chubascos en varios puntos del litoral catalán y del Pirineo Occidental. Sin embargo, no se prevé que las lluvias vengan acompañadas de un descenso de los termómetros, que deberá esperar a octubre para materializarse de una vez por todas y abrir así las puertas a la temporada de otoño de este año en el territorio.

La previsión del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) para este viernes es de cielos generalmente soleados, con algunos intervalos de nubes altas y delgadas que, a partir de la noche, se transformarán en franjas bajas en puntos del litoral y prelitoral sur. La temperatura máxima será ligeramente más elevada, sobre todo en Ponent, las Tierras del Ebro y el Campo de Tarragona. Oscilará entre los 28 y 31 grados en el litoral y entre los 30 y 35 grados en el resto del país. El viento soplará flojo y variable hasta media mañana y podría ganar intensidad de componente sur y este por la tarde, principalmente en el sur de Ponent y en el prelitoral sur.

De cara al sábado, los cielos deberían presentar un estado despejado o poco nublado con bandas de nubes altas y delgadas que se moverán de oeste a este y que se harán más abundantes y extensas durante las horas centrales del día. La temperatura mínima será similar a la jornada del viernes, aunque en algunos puntos del litoral sur y del interior de las Tierras del Ebro los termómetros se elevarán ligeramente. Hasta media mañana, el viento soplará flojo y variable, con terral en el litoral de madrugada. A partir de entonces, se impondrá progresivamente el viento de componente sur en todo el territorio, flojo con ráfagas moderadas en general, aunque con alguna ráfaga fuerte por la tarde en el sur de Ponent y del prelitoral sur.

Posibilidad de algunos chubascos

El fin de semana terminará con cielos entre medio y muy nublado el domingo tanto en el litoral y el prelitoral como en puntos del interior por nubes bajas. A partir del mediodía, crecerán las nubes en el cuadrante noreste del país y en el prelitoral, una tendencia que por la tarde también llegará al Pirineo y Prepirineo. A lo largo de la jornada no se descarta que la lluvia haga acto de presencia y es posible algún chubasco de carácter débil y aislado en el Pirineo Occidental y en varios puntos del litoral catalán. La temperatura mínima será similar o ligeramente más alta en el Pirineo y en los dos extremos del territorio catalán. Durante toda la jornada, el viento soplará entre débil y moderado de componente sur y este en todo el territorio, con alguna ráfaga fuerte durante la segunda mitad de la jornada.