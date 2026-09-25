El president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba una setmana gairebé monogràfica sobre l’educació amb una reunió amb els grups parlamentaris de l’oposició per explicar els seus plans per assolir un gran pacte educatiu. El cap de l’executiu, que dimecres va enfrontar-se a les crítiques unànimes de tots els grups pel desgavell de les proves PISA, es trobarà amb Junts, ERC, Comuns, PP i Aliança Catalana, que han demanat el cessament de la consellera d’Educació, Esther Niubó, per les diferents crisis que envolten la seva conselleria.
Illa va començar la setmana amb una reunió amb la consellera i el president del Consell de l’Educació de Catalunya, l’exconseller socialista José Manuel del Pozo, a qui li ha encarregat una nova diagnosi sobre l’educació i propostes de millora en àmbits concrets. Una cimera que tindrà diferents jornades i que s’allargarà fins a finals d’abril, just abans de les eleccions municipals. Els sindicats majoritaris, que hi assistiran, han criticat que aquest sigui l’espai escollit, entenent-lo com un fòrum de discussió dominat per l’administració. A canvi, exigeixen una negociació “real” amb les organitzacions que han organitzat les últimes vagues.
Els partits polítics, amb qui Illa es reuneix aquest matí, tampoc veuen en la proposta la millor de les sortides. Els socis d’investidura, ERC i els Comuns, han avisat que aquest no pot ser un espai que dilati la presa de decisions i que serveixi alhora per esquivar l’assumpció de responsabilitats de la consellera Niubó. D’altra banda, Junts ha fiat cinc eixos de conversa, entre els quals hi ha la recuperació de l’autoritat dels docents o una millora estructural de les plantilles. També ha exigit a Illa que defensi el concert econòmic, la clau, defensen els de Carles Puigdemont, perquè Catalunya tingui els recursos que necessita per arribar a una inversió del 6% PIB en ensenyament.
PP i Aliança Catalana també participaran del debat
De la cimera de partits també participarà el PP, que inicialment havia donat a entendre que no participaria del debat. En seu parlamentària, el president de la formació, Alejandro Fernández, qüestionava els passos que ha fet l’executiu d’Illa i afirmava: “No firmarem un pacte de dissimular les seves vergonyes”. Els populars també qüestionen el model d’escola inclusiva actual, que busca agrupar el màxim d’alumnes possible en una mateixa aula, independentment de les seves necessitats; un aspecte que sí que genera unanimitat entre la major part de l’oposició i gran part dels sindicats. La formació de Fernández també ha iniciat una croada contra la immersió lingüística i demana que el castellà guanyi força a les aules. Illa ha tancat la porta, assegurant que el debat proposat no ha de tocar aquelles coses que tenen un consens ampli, com pot ser la immersió.
Aliança Catalana és el darrer partit que formarà part de la cimera, assistint per primera vegada a una convocatòria decretada per Salvador Illa. El partit de Sílvia Orriols s’ha absentat de moltes de les comissions d’Educació del Parlament de Catalunya, però va reaparèixer amb la crisi de PISA. En l’últim ple, l’alcaldessa de Ripoll va demanar “reformular de dalt a baix” el sistema educatiu. Vox se n’ha desmarcat del tot.