El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, termina una semana casi monográfica sobre la educación con una reunión con los grupos parlamentarios de la oposición para explicar sus planes para lograr un gran pacto educativo. El jefe del ejecutivo, que el miércoles se enfrentó a las críticas unánimes de todos los grupos por el desorden de las pruebas PISA, se encontrará con Junts, ERC, Comuns, PP y Aliança Catalana, que han pedido el cese de la consejera de Educación, Esther Niubó, por las diferentes crisis que rodean su consejería.

Illa comenzó la semana con una reunión con la consejera y el presidente del Consejo de la Educación de Cataluña, el exconsejero socialista José Manuel del Pozo, a quien le ha encargado un nuevo diagnóstico sobre la educación y propuestas de mejora en ámbitos concretos. Una cumbre que tendrá diferentes jornadas y que se prolongará hasta finales de abril, justo antes de las elecciones municipales. Los sindicatos mayoritarios, que asistirán, han criticado que este sea el espacio elegido, entendiéndolo como un foro de discusión dominado por la administración. A cambio, exigen una negociación «real» con las organizaciones que han organizado las últimas huelgas.

Los partidos políticos, con quienes Illa se reúne esta mañana, tampoco ven en la propuesta la mejor de las salidas. Los socios de investidura, ERC y los Comuns, han advertido que este no puede ser un espacio que dilate la toma de decisiones y que sirva al mismo tiempo para esquivar la asunción de responsabilidades de la consejera Niubó. Por otro lado, Junts ha confiado en cinco ejes de conversación, entre los cuales está la recuperación de la autoridad de los docentes o una mejora estructural de las plantillas. También ha exigido a Illa que defienda el concierto económico, la clave, defienden los de Carles Puigdemont, para que Cataluña tenga los recursos que necesita para alcanzar una inversión del 6% del PIB en enseñanza.

La consejera de Educación, Esther Niubó, escucha la intervención de Salvador Illa sobre PISA | David Zorrakino / Europa Press

PP y Aliança Catalana también participarán en el debate

De la cumbre de partidos también participará el PP, que inicialmente había dado a entender que no participaría en el debate. En sede parlamentaria, el presidente de la formación, Alejandro Fernández, cuestionaba los pasos que ha dado el ejecutivo de Illa y afirmaba: “No firmaremos un pacto para disimular sus vergüenzas”. Los populares también cuestionan el modelo de escuela inclusiva actual, que busca agrupar al máximo de alumnos posible en una misma aula, independientemente de sus necesidades; un aspecto que sí genera unanimidad entre la mayor parte de la oposición y gran parte de los sindicatos. La formación de Fernández también ha iniciado una cruzada contra la inmersión lingüística y pide que el castellano gane fuerza en las aulas. Illa ha cerrado la puerta, asegurando que el debate propuesto no debe tocar aquellas cosas que tienen un consenso amplio, como puede ser la inmersión.

Alejandro Fernández (PP) durante una sesión en el Parlamento | David Zorrakino – EP

Aliança Catalana es el último partido que formará parte de la cumbre, asistiendo por primera vez a una convocatoria decretada por Salvador Illa. El partido de Sílvia Orriols se ha ausentado de muchas de las comisiones de Educación del Parlamento de Cataluña, pero reapareció con la crisis de PISA. En el último pleno, la alcaldesa de Ripoll pidió «reformular de arriba a abajo» el sistema educativo. Vox se ha desmarcado totalmente.