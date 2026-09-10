El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a recuperar el consens històric per projectar Catalunya al futur en el seu missatge institucional per a la Diada del 2026. Illa ha apel·lat a la “unitat de país” de la “històrica” Diada de Sant Boi de 1976 per afrontar reformes clau en àmbits que “durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients”, entre les quals ha destacat l’educació, les infraestructures, l’accés a l’habitatge, i ha reivindicat el nou model de finançament. “Si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya”, ha sentenciat, remarcant que “Catalunya som i volem continuar sent un sol poble”.
El cap de l’executiu –que no ha fet referència a cap dels problemes socials que viu Catalunya al llarg del seu discurs– ha subratllat que Catalunya ha de “renovar la confiança” en les seves pròpies potencialitats per esdevenir un referent internacional. Reivindicant les paraules del president Josep Tarradellas al balcó del Palau de la Generalitat, Illa ha afirmat que si el 1977 Catalunya havia de ser “l’avançada del benestar, de la prosperitat i de la democràcia de tots els pobles d’Espanya”, ara cal que ho sigui “per a la resta de països d’Europa i del món”. Per aconseguir-ho, ha demanat “alçar la mirada” i defugir del conformisme. “Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos el melic i a arronsar-nos”, ha manifestat.
Illa s’ha mostrat “convençut” que la immensa majoria de catalans creuen que “Catalunya és un país únic, capaç de fer realitat tot allò que es proposa”. “I és així”, ha subratllat el president, que ha remarcat “el fil invisible que uneix el nostre passat i el nostre present”. “El fil invisible que també ha de guiar el nostre futur: La confiança en nosaltres mateixos. És el moment de renovar la confiança en el país, la confiança en les institucions i en les persones, la confiança en les potencialitats que tenim, que són moltes”, ha sentenciat.
Rebuig als discursos d’odi i defensa de la convivència
En l’àmbit social, el missatge d’Illa ha inclòs un al·legat en favor de la cohesió i de la diversitat perquè “som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d’arreu”. “A Catalunya som i volem continuar sent un sol poble”, ha afirmat, alhora que ha remarcat que “a casa nostra l’odi no hi té cabuda”. El president ha volgut fer una menció expressa a les diferents onades migratòries que han construït la Catalunya actual: “Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat perquè persones nascudes a diferents indrets –d’Andalusia a Extremadura, del Marroc o Colòmbia– se sentin avui catalans i catalanes de ple dret. Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes”.
Finalment, el president de la Generalitat ha fet al·lusió al context internacional i ha situat Catalunya “al costat de la pau i dels valors fundacionals de la Unió Europea”. En aquest sentit, ha recordat la solidaritat traslladada en persona al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i ha defensat que el país s’ha de preparar per abordar debats com l’impacte de la intel·ligència artificial –que cal posar “al servei de la dignitat de les persones”– i la lluita contra el canvi climàtic mitjançant la ciència.