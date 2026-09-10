Esquerra Republicana ha demanat explicacions formalment al Govern per l’absència de la senyera durant el viatge oficial que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va realitzar la setmana passada a Ucraïna. La iniciativa parlamentària busca aclarir quins protocols es van seguir a l’exterior i recorda l’obligació de mantenir la representació institucional de Catalunya. A través d’una bateria de preguntes registrades a la Mesa del Parlament, el grup republicà interpel·la l’executiu sobre els criteris que s’apliquen per garantir l’ús adequat dels símbols oficials.
El text va signat per la portaveu d’ERC a la Comissió d’Unió Europea i Acció Exterior, Ana Balsera, conjuntament amb els diputats Mar Besses i Juli Fernández, i demana directament al Govern “per quin motiu la senyera no va estar present en els actes institucionals celebrats durant la visita del president Illa a Ucraïna”. Blinden així la posició del grup tot remarcant que la senyera és un element fonamental de representació que ha d’acompanyar l’activitat oficial del cap de l’executiu.
Així mateix, la formació republicana exigeix saber “quins criteris i protocols aplica el Govern per garantir la presència i l’ús adequat dels símbols oficials de Catalunya”, no només en els viatges a l’exterior sinó també en la totalitat d’actes institucionals que se celebren dins del territori català. La senyera no va estar present ni en la trobada que Illa va mantenir amb el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ni amb la trobada amb el president del Parlament ucraïnès, Ruslan Stefanchuk, on només hi havia les banderes europea, espanyola i ucraïnesa, ni tampoc quan es va trobar amb el coordinador resident i humanitari de l’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCHA) a Ucraïna, Mattias Schmale.
A la seu de la Verkhovna Rada m’he reunit amb el president del Parlament d’Ucraïna, @r_stefanchuk.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) September 4, 2026
Li he traslladat el suport de Catalunya a Ucraïna i el nostre reconeixement a la resiliència i la determinació del poble ucraïnès. La defensa d’Ucraïna és també la defensa de tota… pic.twitter.com/jakXdC0lsD
Illa tampoc va fer lluir la senyera al Fòrum Regional de la Unió pel Mediterrani del 2024
Aquesta polèmica no és nova. De fet, Illa va participar en el 9è Fòrum Regional de la Unió pel Mediterrani (UpM), celebrat a Barcelona l’octubre del 2024, amb només una bandera espanyola i la de la Unió Europea. La controvèrsia es va generar pel contrast entre les paraules del mateix president —que a través del seu compte d’X reivindicava que Catalunya vol “tornar a estar a l’altura del seu europeisme obert, les seves arrels i lideratge mediterranis”— i l’omissió del símbol oficial del país que acollia la cimera internacional.
Davant d’aquesta situació, el Govern es va espolsar qualsevol responsabilitat. Concretament, la consellera i portaveu, Sílvia Paneque, va al·legar que les “banderes i senyalitzacions institucionals” corresponia exclusivament als organitzadors de la trobada, que en aquest cas eren l’estat espanyol i la mateixa UpM. Paneque va emmarcar la postura de la Generalitat en el “respecte a les institucions” i en la “normalització” de relacions que l’executiu d’Illa ha impulsat des que va entrar a la Generalitat. En canvi, en el Fòrum celebrar l’any 2025 Illa sí que va fer el discurs amb la senyera.