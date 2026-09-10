Esquerra Republicana ha pedido explicaciones formalmente al Gobierno por la ausencia de la senyera durante el viaje oficial que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, realizó la semana pasada a Ucrania. La iniciativa parlamentaria busca aclarar qué protocolos se siguieron en el exterior y recuerda la obligación de mantener la representación institucional de Cataluña. A través de una batería de preguntas registradas en la Mesa del Parlamento, el grupo republicano interpela al ejecutivo sobre los criterios que se aplican para garantizar el uso adecuado de los símbolos oficiales.

El texto va firmado por la portavoz de ERC en la Comisión de Unión Europea y Acción Exterior, Ana Balsera, junto con los diputados Mar Besses y Juli Fernández, y pregunta directamente al Gobierno «por qué motivo la senyera no estuvo presente en los actos institucionales celebrados durante la visita del presidente Illa a Ucrania». Blindan así la posición del grupo remarcando que la senyera es un elemento fundamental de representación que debe acompañar la actividad oficial del jefe del ejecutivo.

Asimismo, la formación republicana exige saber «qué criterios y protocolos aplica el Gobierno para garantizar la presencia y el uso adecuado de los símbolos oficiales de Cataluña», no solo en los viajes al exterior sino también en la totalidad de actos institucionales que se celebran dentro del territorio catalán. La senyera no estuvo presente ni en el encuentro que Illa mantuvo con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ni en el encuentro con el presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, donde solo estaban las banderas europea, española y ucraniana, ni tampoco cuando se reunió con el coordinador residente y humanitario de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Ucrania, Mattias Schmale.

En la sede de la Verkhovna Rada me he reunido con el presidente del Parlamento de Ucrania, @r_stefanchuk.



Le he trasladado el apoyo de Cataluña a Ucrania y nuestro reconocimiento a la resiliencia y la determinación del pueblo ucraniano. La defensa de Ucrania es también la defensa de toda… pic.twitter.com/jakXdC0lsD — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) 4 de septiembre de 2026

Illa tampoco hizo lucir la senyera en el Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo de 2024

Esta polémica no es nueva. De hecho, Illa participó en el 9º Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM), celebrado en Barcelona en octubre de 2024, con solo una bandera española y la de la Unión Europea. La controversia se generó por el contraste entre las palabras del propio presidente —que a través de su cuenta de X reivindicaba que Cataluña quiere «volver a estar a la altura de su europeísmo abierto, sus raíces y liderazgo mediterráneo»— y la omisión del símbolo oficial del país que acogía la cumbre internacional.

Ante esta situación, el Gobierno se sacudió cualquier responsabilidad. Concretamente, la consejera y portavoz, Sílvia Paneque, alegó que las «banderas y señalizaciones institucionales» correspondían exclusivamente a los organizadores del encuentro, que en este caso eran el estado español y la propia UpM. Paneque enmarcó la postura de la Generalitat en el «respeto a las instituciones» y en la «normalización» de relaciones que el ejecutivo de Illa ha impulsado desde que entró en la Generalitat. En cambio, en el Foro celebrado el año 2025 Illa sí que hizo el discurso con la senyera.