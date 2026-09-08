Esquerra Republicana ha denunciado que el Departamento de Salud ha introducido el español de manera obligatoria en la estructura de los informes clínicos de los centros sanitarios catalanes. Los republicanos, que exigen una rectificación inmediata al ejecutivo de Salvador Illa, reclaman conocer las instrucciones exactas trasladadas a los centros y la base jurídica de una medida que vulnera los acuerdos parlamentarios sobre política lingüística.

Según ha detallado la formación a través de un comunicado, desde febrero de 2025 los centros sanitarios han incorporado el español en los encabezados de los informes médicos y en apartados como la información de contacto o las cláusulas de protección de datos. En este sentido, la formación de Oriol Junqueras apunta que esta modificación responde a directrices del Área de Sistemas de la Información del mismo Departamento de Salud, desde donde se ha sostenido que la plantilla del informe «debe estar como mínimo en español». Fuentes de ERC han señalado que la inclusión del español facilita que “por inercia” el médico también lo utilice.

Según ha podido comprobar El Món, las plantillas que utilizan los CAPs han cambiado, y ahora los nombres de apartados y los conceptos están en catalán y español, cuando hace dos años estaban solo en catalán, como muestran los informes médicos anonimizados consultados que podéis ver en estas imágenes anonimizadas: son informes sobre análisis de sangre de la misma paciente –que ha cedido los documentos a este diario–, encargados por la misma médica del mismo CAP y realizados por el mismo laboratorio. Uno es de 2024 y el otro es de 2026. Solo había cambiado el gobierno. Y se ha producido un proceso casi idéntico al detectado en los carnés de docentes, que también han pasado a ser bilingües.

Informe sobre análisis de sangre realizado en julio de 2024, en catalán.

Informe sobre análisis de sangre realizado en junio de 2026, en catalán y español.

Un criterio sin respaldo estatal ni legal

Ante este argumento, los republicanos subrayan que ni el Real Decreto 1093/2010 ni su modificación posterior el RD 572/2023 establecen ninguna obligación sobre el uso lingüístico en la documentación clínica. Estas normativas estatales se centran exclusivamente en homogeneizar la terminología y la semántica de los documentos para garantizar su interoperabilidad entre sistemas de salud, sin determinar en ningún caso la necesidad de incorporar el español en su estructura formal.

La portavoz de ERC en el Parlamento, Ester Capella, en la comparecencia sobre la nueva empresa mixta de Rodalies / David Zorrakino (Europa Press)

El grupo parlamentario republicano ha registrado una serie de preguntas por escrito dirigidas al Gobierno para aclarar bajo qué órdenes se ha actuado y pedir si se rectificará el criterio para recuperar el formato anterior, íntegramente en catalán. La denuncia llega después de que la Comisión de Política Lingüística aprobara una propuesta de resolución de ERC para proteger la lengua propia en los documentos clínicos, un mandato que, según denuncian, «no se está cumpliendo«.

Frente abierto con el Gobierno por la incorporación del español en el nuevo carné docente digital

El conflicto por la presencia del catalán en la administración no se limita al ámbito sanitario. En paralelo, Esquerra ha confirmado que ha iniciado gestiones para que el Gobierno rectifique la incorporación del español en el nuevo carné docente digital, con el objetivo de que este documento acreditativo vuelva a ser redactado «solo en catalán», tal como se había hecho hasta ahora.