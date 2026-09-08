Esquerra Republicana ha denunciat que el Departament de Salut ha introduït el castellà de manera obligatòria en l’estructura dels informes clínics dels centres sanitaris catalans. Els republicans, que exigeixen una rectificació immediata a l’executiu de Salvador Illa, reclamen conèixer les instruccions exactes traslladades als centres i el fonament jurídic d’una mesura que vulnera els acords parlamentaris sobre política lingüística.
Segons ha detallat la formació a través d’un comunicat, des del febrer del 2025 els centres sanitaris han incorporat el castellà a les capçaleres dels informes mèdics i en apartats com la informació de contacte o les clàusules de protecció de dades. En aquest sentit, la formació d’Oriol Junqueras apunta que aquesta modificació respon a directrius de l’Àrea de Sistemes de la Informació del mateix Departament de Salut, des d’on s’ha sostingut que la plantilla de l’informe “ha d’estar com a mínim en castellà”. Fonts d’ERC han assenyalat que la inclusió del castellà facilita que “per inèrcia” el metge també el faci servir.
Segons ha pogut comprovar El Món, les plantilles que fan servir els CAPs han canviat, i ara els noms d’apartats i els conceptes estan en català i castellà, quan fa dos anys estaven només en català, com mostren els informes mèdics anonimitzats consultats que podeu veure en aquestes imatges anonimitzats: són informes sobre anàlisis de sang de la mateixa pacient –que ha cedit els documents a aquest diari–, encarregats per la mateixa metgessa del mateix CAP i realitzats pel mateix laboratori. Un és del 2024 i l’altre és del 2026. Només havia canviat el govern. I s’ha produït un procés gairebé idèntic al detectat en els carnets dels docents, que també han passat a ser bilingües.
Un criteri sense aval estatal ni legal
Davant d’aquest argument, els republicans subratllen que ni el Reial decret 1093/2010 ni la seva modificació posterior el RD 572/2023 estableixen cap obligació sobre l’ús lingüístic en la documentació clínica. Aquestes normatives estatals se centren exclusivament a homogeneïtzar la terminologia i la semàntica dels documents per garantir-ne la interoperabilitat entre sistemes de salut, sense determinar en cap cas la necessitat d’incorporar el castellà en la seva estructura formal.
El grup parlamentari republicà ha registrat un seguit de preguntes per escrit adreçades al Govern per aclarir sota quines ordres s’ha actuat i demanar si es rectificarà el criteri per recuperar el format anterior, íntegrament en català. La denúncia arriba després que la Comissió de Política Lingüística aprovés una proposta de resolució d’ERC per protegir la llengua pròpia als documents clínics, un mandat que, segons denuncien, “no s’està complint“.
Front obert amb el Govern per la incorporació del castellà en el nou carnet docent digital
El conflicte per la presència del català a l’administració no es limita a l’àmbit sanitari. En paral·lel, Esquerra ha confirmat que ha iniciat gestions per fer que el Govern rectifiqui la incorporació del castellà en el nou carnet docent digital, amb l’objectiu que aquest document acreditatiu torni a ser redactat “només en català”, tal com s’havia fet fins ara.