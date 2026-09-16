El català s’escola, el castellà es cola

Plataforma per la Llengua, infatigable –com altres entitats– en la defensa del català en un moment crític, torna a denunciar un incompliment normatiu. Alerta de l’absència de la llengua pròpia del país en el canal infantil de RTVE, Clan. És a dir, la cadena i la plataforma on els nens poden veure els dibuixos animats que construiran un univers cultural que arrossegaran tota la vida. Tots els boomers i postboomers recordem perfectament la veu mel·líflua de la protagonista de Heidi que ens va estar trepanant el cervell durant anys, entre la primera emissió de la sèrie i les reposicions. Ens la vam empassar en castellà, com l’altra producció japonesa que la va succeir, Marco.
Anys després, Bola de drac, a TV3, capgiraria aquest marcador: centenars de milers de nens van créixer enganxats a una ficció d’animació en català. I ara, l’última entrega d’aquesta sèrie que tant ha fet pel català és a Clan i, contravenint la llei audiovisual, RTVE no n’ofereix la versió doblada en català: només es pot sentir els personatges japonesos en castellà i, com a molt, amb uns subtítols insultants fets amb IA i sense revisió. I passa també amb la resta del contingut de Clan. Tot un desastre per al públic infantil. Diuen des de RTVE que ara al novembre això s’arreglarà, que és un problema tècnic amb la desconnexió que està a punt d’acabar-se. Però ja haurà passat un any de la data en què havia de ser possible veure en català els dibuixos animats de la televisió estatal.
Una circumstància desafortunada que la Generalitat, de moment, no ha sabut o volgut reconduir. I coincideix amb la circumstància tecnològica que fa que el carnet de docent de Catalunya s’hagi tornat bilingüe –abans era en català– i amb la decisió que ha transformat les plantilles dels informes mèdics per afegir-hi el castellà. Mentre l’ús social de la llengua se’ns escola entre els dits –el català té problemes fins i tot a Manresa, el cor de Catalunya– i les sentències judicials l’ataquen, el Govern defuig l’aplicació dels mecanismes necessaris per fer complir la normativa –inspecció i sanció, especialment en àmbits sensibles com la sanitat– i, en canvi, cola el castellà per qualsevol petita escletxa que troba. No és una circumstància, és un projecte polític.