“Per primera vegada, els carnets de docents incorporen el castellà”, ha denunciat a les xarxes socials la Intersindical. Educació ha optat per modernitzar l’acreditació de què disposen els professors –amb la qual poden accedir gratuïtament a museus, entre altres beneficis– i hi ha incorporat el castellà. Des del departament apunten que és una qüestió tècnica derivada del traspàs a l’aplicatiu de la Generalitat, que disposa de quatre idiomes: català, aranès, castellà i anglès.
Educació ha aprofitat l’eina corporativa de la Generalitat i el carnet digital apareix ara en l’idioma que el docent té configurat al mòbil. Però l’aplicatiu també permet descarregar una acreditació física, que és estàndard per a tots els sectors –el mateix model que fan servir les famílies monoparentals o nombroses– i no pot modificar-se. Aquesta acreditació, l’aspecte més qüestionat, està desenvolupada en català i castellà per a tots els carnets de l’administració catalana. El resultat és un document en format PDF amb tots dos idiomes presents en tots els apartats.
Tot plegat suposa un canvi de paradigma lingüístic; el carnet passa al mòbil, guanyant practicitat, però perd l’exclusivitat del català, tal com havia estat fins ara. La Intersindical ha acusat l’executiu d’“escamotejar” l’idioma “en un dels àmbits més d’exclusivitat a la nostra llengua”. “Els professionals de l’educació estan subjectes a un requisit que els fa entendre a la perfecció la llengua catalana”, argumenta el sindicat per rebutjar aquesta multiplicitat d’opcions lingüístiques. “Exigim al departament que deixi de crear problemes allà on no n’hi ha i que es dediqui a solucionar els que té pendents”, conclou.
1/2 ‼️ Per primera vegada els carnets docents incorporen el castellà, escamotejant un àmbit més d’exclusivitat a la nostra llengua.— Intersindical Educació (@InterEducacio) September 2, 2026
👉 Els professionals de l’educació estan subjectes a un requisit que els fa entendre a la perfecció la llengua catalana. Exigim a @educaciocat… pic.twitter.com/rHLFADfEQ0
Canvis abans de final d’any
El departament defensa, en canvi, que és una qüestió tècnica i que el carnet continua estant íntegrament en català en la seva funció digital, sempre que el docent així ho tingui configurat. D’altra banda, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha apuntat a la xarxa social X que els equips de la Generalitat estan treballant en una nova àrea privada de ciutadania –dins del mateix aplicatiu– des d’on es descarregarà el certificat de carnet docent en català per defecte. La intenció, ha apuntat, és posar en marxa el canvi abans d’acabar l’any.
Per a què serveix el carnet docent?
L’executiu defensa que aquest format permetrà tenir les dades sempre actualitzades i agilitzar els tràmits; els docents ja no l’han de sol·licitar sinó que l’administració en genera un de digital de forma automàtica per a tots els seus funcionaris. Aquest curs, el nou carnet es podrà compaginar amb l’antic, que deixarà de ser vàlid de forma progressiva.
El nou carnet està disponible a l’aplicació La meva Cartera i inclou un QR per acreditar-se com a docent en aquells espais en què se’n demana una validació. Aquest justificant posa a l’abast dels docents recursos culturals –bàsicament museus– i educatius que poden ajudar a preparar les sessions a l’aula.