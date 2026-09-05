«Por primera vez, los carnets de docentes incorporan el español», ha denunciado en las redes sociales la Intersindical. Educación ha optado por modernizar la acreditación de que disponen los profesores –con la cual pueden acceder gratuitamente a museos, entre otros beneficios– y ha incorporado el español. Desde el departamento apuntan que es una cuestión técnica derivada del traspaso al aplicativo de la Generalitat, que dispone de cuatro idiomas: catalán, aranés, español e inglés.

Educación ha aprovechado la herramienta corporativa de la Generalitat y el carnet digital aparece ahora en el idioma que el docente tiene configurado en el móvil. Pero el aplicativo también permite descargar una acreditación física, que es estándar para todos los sectores –el mismo modelo que utilizan las familias monoparentales o numerosas– y no puede modificarse. Esta acreditación, el aspecto más cuestionado, está desarrollada en catalán y español para todos los carnets de la administración catalana. El resultado es un documento en formato PDF con ambos idiomas presentes en todos los apartados.

Todo esto supone un cambio de paradigma lingüístico; el carnet pasa al móvil, ganando practicidad, pero pierde la exclusividad del catalán, tal como había sido hasta ahora. La Intersindical ha acusado al ejecutivo de «escamotear» el idioma «en uno de los ámbitos más de exclusividad de nuestra lengua». «Los profesionales de la educación están sujetos a un requisito que los hace entender a la perfección la lengua catalana», argumenta el sindicato para rechazar esta multiplicidad de opciones lingüísticas. «Exigimos al departamento que deje de crear problemas donde no los hay y que se dedique a solucionar los que tiene pendientes», concluye.

1/2 ‼️ Por primera vez los carnets docentes incorporan el español, escamoteando un ámbito más de exclusividad de nuestra lengua.



👉 Los profesionales de la educación están sujetos a un requisito que los hace entender a la perfección la lengua catalana. Exigimos a @educaciocat… pic.twitter.com/rHLFADfEQ0 — Intersindical Educació (@InterEducacio) September 2, 2026

Cambios antes de final de año

El departamento defiende, en cambio, que es una cuestión técnica y que el carnet continúa estando íntegramente en catalán en su función digital, siempre que el docente así lo tenga configurado. Por otro lado, el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha apuntado en la red social X que los equipos de la Generalitat están trabajando en una nueva área privada de ciudadanía –dentro del mismo aplicativo– desde donde se descargará el certificado de carnet docente en catalán por defecto. La intención, ha apuntado, es poner en marcha el cambio antes de acabar el año.

Cómo queda el carnet en formato digital

¿Para qué sirve el carnet docente?

El ejecutivo defiende que este formato permitirá tener los datos siempre actualizados y agilizar los trámites; los docentes ya no tienen que solicitarlo sino que la administración genera uno digital de forma automática para todos sus funcionarios. Este curso, el nuevo carnet se podrá compaginar con el antiguo, que dejará de ser válido de forma progresiva.

El nuevo carnet está disponible en la aplicación La meva Cartera e incluye un QR para acreditarse como docente en aquellos espacios en los que se solicita una validación. Este justificante pone al alcance de los docentes recursos culturales –básicamente museos– y educativos que pueden ayudar a preparar las sesiones en el aula.