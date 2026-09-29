La CUP mourà fitxa al Parlament de Catalunya i presentarà dues propostes de resolució en matèria de política lingüística al debat de política general. Segons ha pogut saber El Món, que ha tingut accés a les dues iniciatives que registrarà, la formació anticapitalista planteja una esmena a la totalitat en la gestió del Govern pel que fa al català a l’escola i en la funció pública i fixa un calendari d’exigències que passa per la derogació de la llei del català a l’escola del 2022 i la fi del “bilingüisme per defecte” a les institucions.
En la primera de les dues propostes, la CUP insta l’executiu de Salvador Illa a derogar íntegrament la Llei 8/2022 i el decret llei 6/2022, un marc normatiu aprovat fa quatre anys que, segons sostenen els cupaires, “ni ha aturat les sentències que imposen el 25% de castellà a les aules, ni ha fet efectiu l’ús del català a tots els centres”. Davant d’això, la formació aposta per aprovar mesures legislatives per la “regulació dels usos lingüístics als projectes educatius de centre” a partir del projecte de llei registrat per la mateixa CUP. A més, el partit recorda que la llei d’educació de Catalunya, la LEC, que és “plenament vigent”, estableix que el català “és la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge”. En definitiva, l’objectiu d’aquest primer punt és rebutjar qualsevol “imposició judicial d’un 25% de castellà a les aules”.
Paral·lelament, aquesta mateixa proposta de resolució demana al Govern complir amb la moció aprovada pel Parlament el passat mes de juny, on s’estableix que abans del 31 de desembre del 2026 s’ha de desplegar una Estratègia Nacional d’Accés a la Llengua. Aquesta iniciativa preveu garantir formació gratuïta sense llistes d’espera, ajuts perquè les condicions econòmiques o laborals no impedeixin aprendre català, formació lingüística a les empreses i la implantació d’indicadors públics per a l’avaluació de resultats.
Fi al “bilingüisme per defecte” a la Generalitat
El tercer punt d’aquesta primera s’adreça directament al funcionament de l’administració catalana. La CUP demana eliminar la duplicació sistemàtica de documents en castellà abans de la fi del curs 2026-2027. Segons el text, Catalunya no és una “nació bilingüe, sinó bilingüitzada”, motiu pel qual el català ha de tornar a ser la llengua ordinària i única per defecte en plantilles, sistemes informàtics, carnets i retolació. I, a més, la proposta, també estableix que la documentació en castellà o altres llengües només s’emetrà “quan la persona interessada la sol·liciti expressament”.
Avaluació externa i fi de l’atorgament automàtic del C1 a l’ESO
La segona proposta de resolució de la CUP, a la qual també ha tingut accés aquest diari, està centrada estrictament en l’àmbit educatiu. En el text, els cupaires plantegen eliminar progressivament la pauta actual que atorga automàticament el certificat del nivell C1 de català en acabar l’ESO. Per reemplaçar-ho, proposen una prova anual, gratuïta i multinivell per a tot l’alumnat de 4t d’ESO a partir del curs 2026-2027. Aquesta avaluació, corregida de manera externa per l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, mesurarà la comprensió i expressió oral i escrita segons el marc europeu comú de referència.
La CUP estableix un període transitori de tres cursos convivint els dos sistemes, per exigir a partir del curs 2029-2030 l’acreditació efectiva de la competència per tal d’obtenir el certificat de C1, tot i que aclareixen que el resultat no condicionarà l’obtenció del títol d’ESO. Finalment, el text demana la publicació trimestral de dades sobre l’actuació de la Inspecció d’Educació –incloent-hi queixes i incompliments lingüístics–, la posada en marxa d’una bústia confidencial de denúncies i el reforç del suport d’acollida lingüística per a tot l’alumnat nouvingut durant el curs 2026-2027, inclòs el procedent de la resta de l’Estat espanyol.