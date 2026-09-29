El president de la Generalitat, Salvador Illa, afronta aquest dimarts el seu tercer debat de política general al Parlament de Catalunya enmig del malestar social de diferents sectors –especialment, les entitats de defensa del dret a l’habitatge i la comunicat educativa–, i amb l’horitzó d’un nou cicle electoral. Enmig d’aquest clima, Illa, segons expliquen fonts de Presidència, farà un discurs centrat en l'”ambició col·lectiva” i amb una “aposta decidida pel futur de Catalunya” amb la voluntat d’articular respostes a les principals carpetes socials i econòmiques del país. Així, el cap de l’executiu intentarà centrar el seu discurs en “les solucions” i en “la construcció d’un projecte compartit”, mantenint la “fermesa” en la defensa del seu programa de govern. “Defensarà amb convicció les seves posicions, però ho farà des d’una premissa que considera essencial per a la salut democràtica: que els grans reptes del país exigeixen més diàleg que soroll, més propostes que consignes i més institucions que trinxeres“, subratllen.
La cita parlamentària arriba en un moment complicat, en què les urgències del carrer amenacen d’eclipsar el discurs oficial. L’habitatge i l’educació seran dos dels grans eixos de la sessió. El primer arriba en plena efervescència mediàtica i social després del polèmic desnonament a Madrid de la Maricarmen, una dona de 87 anys, un cas que ha tornat a situar la vulnerabilitat residencial al centre del debat. Illa situarà aquesta carpeta com a pilar central de la seva intervenció, vinculant l’accés a la llar a la generació de “prosperitat”. Un repte complex si es té en compte que, fa un any, el Parlament va tombar la seva proposta estrella d’un “acord de país” per construir més de 210.000 habitatges assequibles fins al 2030, quan el PSC es va quedar sol davant el vot en contra de Junts, la CUP, el PP i Vox i l’abstenció d’ERC, Comuns i Aliança Catalana.
A més, el Govern té pendent reformular la regulació de la compra especulativa d’habitatge per donar-hi seguretat jurídica després del dictamen no vinculant del Consell de Garanties Estatutàries. En qualsevol cas, fonts pròximes al president remarquen que l’habitatge tingui aquest protagonisme perquè és la “principal preocupació de milers de famílies” i perquè “cap projecte de prosperitat serà creïble si una generació sent que no pot emancipar-se ni formar una família”. En matèria educativa, el debat se celebra immediatament després de la cimera de grups convocada pel mateix Illa arran dels mals resultats de l’informe PISA i del clima de malestar sindical que arrosseguen els docents. Malgrat que s’han creat dos grups de treball parlamentaris –un per planificar la inversió del 6% del PIB i un altre per al seguiment del “debat de país” a través del Consell d’Educació de Catalunya–, la manca de recursos per a l’atenció a la diversitat i les demandes de millores laborals mantenen la pressió sobre l’executiu socialista.
Infraestructures, finançament i l’horitzó d’un nou cicle electoral
El bloc d’infraestructures tampoc no estarà exempt de tensió. El debat de política general té lloc tot just quinze dies després que el govern espanyol aprovés el pla d’inversions d’Aena (DORA III) per al període 2027-2031, un document que inclou accions preparatòries per a l’ampliació de l’Aeroport del Prat, sense partides concretes per a la tercera pista ni la terminal satèl·lit però que ja ha generat el rebuig d’ERC, els Comuns i la CUP. També el malestar per la gestió de la xarxa de Rodalies tornarà a planar sobre la cambra, després que Territori hagi licitat un concurs per dissenyar una marca “mare” que englobi tot el transport públic de la Generalitat -FGC, Rodalies, Ifercat i Cimalsa-.
Tot plegat es produeix en un escenari polític travessat per la proximitat del nou cicle electoral. Quan falten vuit mesos per a les eleccions municipals del maig vinent, les formacions han activat la maquinària de precampanya electoral amb la vista posada també en les eleccions espanyoles del 2027. En aquest sentit, fonts de Presidència subratllen que “la gran batalla del nostre temps és democràcia o autoritarisme” i destaquen que Salvador Illa “oferirà un horitzó” mentre altres se centraran a remarcar “greuges, enemics i nostàlgia. “Mentre uns altres parlen de qui sobra, ell parlarà de com construir una Catalunya on càpiga tothom. La diferència fonamental no és ideològica, sinó democràtica: hi ha qui respon al malestar social assenyalant culpables. El president hi respondrà oferint solucions, cohesió i un projecte compartit de país”, destaquen.
Finalment, la carpeta de l’autogovern i la carpeta econòmica registraran el balanç del nou sistema de finançament per a Catalunya. Després que l’any passat la cambra avalés el model d’ordinalitat defensat per PSC, ERC i Comuns, el pacte assolit entre els republicans i l’executiu central va rebre a principis de setembre llum verda del Consell de Política Fiscal i Financera. Tanmateix, el model manté l’oposició del PP i Vox, mentre que Junts per Catalunya el considera “insuficient” i insisteix en la via del concert econòmic, després que el 2025 la cambra tombés la seva proposta per negociar un referèndum d’autodeterminació.
El desenvolupament del debat
El debat sobre l’orientació política general del Govern al Parlament s’estructura en tres jornades clau. El mecanisme s’inicia aquest dimarts a les 16.00 hores amb el discurs d’obertura de Salvador Illa, que no té cap límit de temps per exposar el seu full de ruta. Demà, dimecres, és el torn dels grups parlamentaris, que disposen d’un màxim de 30 minuts cadascun per intervenir, als quals el president pot respondre de manera individual o conjunta; en acabar aquestes intervencions, els grups tenen la possibilitat de registrar fins a un màxim de 22 propostes de resolució –de com a màxim 3 punts cadascuna–. ERC, per exemple, ja ha fet saber que algunes de les que presentarà estaran vinculades a la defensa de la llengua. La fase decisiva té lloc dijous: a les 10.00 hores expira el termini per negociar esmenes transaccionals, i finalment, a les 14.30 h, s’inicia el debat i la votació definitiva de les resolucions presentades.