La cimera educativa entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’oposició per abordar un possible pacte de país sobre educació ha acabat sense avenços significatius, però amb la creació de més grups de treball. La consellera Esther Niubó ha avançat la constitució d’una mesa amb representants de tots els partits –excepte de Vox, que no ha volgut participar– i el president del Consell de l’Educació de Catalunya, José Manuel del Pozo, perquè els partits puguin fixar també l’agenda del debat que l’executiu vol fer amb la comunitat educativa. D’altra banda, Niubó ha proposat als grups una segona taula de treball per “posar en comú” quina ha de ser la “senda” per aconseguir el 6% del PIB en educació.
“Hem demanat concreció, que ens expliqui un cronograma o un mètode, quins seran els passos i els terminis per arribar al 6%”, ha apuntat després de la reunió la portaveu de Junts, Mònica Sales. “La d’avui ha estat una reunió incerta i buida de contingut”, ha afegit. La representant ‘juntaire’ en la reunió ha obert foc amb tot un seguit d’impressions que s’han anat repetint en la resta de compareixences dels grups. També contundent han estat els portaveus d’ERC i la CUP. “El 6%, si no s’explica com s’hi arriba, és fer volar coloms”, ha afirmat el republicà Jordi Albert. “Continua sent una promesa, perquè no ens ha portat cap calendari”, ha apuntat alhora Pilar Castillejo, diputada de la formació anticapitalista.
Aquests grups de treball se sumen al debat que es farà en el marc del Consell de l’Educació i a altres diagnosis encarregades en altres ocasions; l’anterior executiu d’ERC va encarregar l’anàlisi a un grup de 18 experts i el mateix Salvador Illa va destinar més d’un milió d’euros a un informe elaborat per l’OCDE. “Som conscients del perill que tot quedi en una altra foto buida”, ha apuntat la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, resumint el sentir de tota l’oposició. “Han estat dos anys liderant sols un problema greu; no se n’han sortit i ara han vingut a buscar als grups”, ha apuntalat Junts.
ERC també ha desfet les expectatives de la consellera, que en una compareixença posterior a la cimera ha celebrat que hi ha “consens” sobre quins temes s’han de tractar. “No hem vingut a validar cap proposta del Govern, sinó a debatre i establir una metodologia; ni s’ha validat res ni s’ha obtingut cap metodologia”, ha apuntat Jordi Albert, que ha mantingut sobre la taula la proposta que mesos enrere va fer Oriol Junqueras. L’aposta d’ERC situaria un grup d’experts al capdavant de la conselleria.
Escepticisme a l’oposició
Segons el Govern, els grups s’han mostrat oberts a revisar el model d’educació inclusiva i a debatre com s’actualitza el model d’acollida de l’alumnat novingut, quin ha de ser el paper de les noves tecnologies i si s’incentiva o no l’autonomia de les escoles. Els grups, en canvi, s’hi han mostrat escèptics, remarcant la poca concreció de la proposta. Encara més enllà han anat la CUP i el PP, que han qüestionat el marc proposat per motius oposats. Els anticapitalistes entenen que Illa replica l’agenda de l’OCDE, una organització amb finalitats econòmiques, mentre que els populars qüestionen un model que consideren “poc exigent”.
El debat que proposa Illa xoca, ha dit també Junts, amb algunes propostes tancades que Niubó i Illa han anunciat els últims dies. Per exemple, el veto de la IA en alumnes de menys de 14 anys o la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat. “És contradictori, per una banda, mostren una voluntat d’acord i d’una altra no paren de fer anuncis de mesures a tort i dret. En què quedem? Vol escoltar o ja ho tenen tot decidit?”, s’ha queixat Sales.
Malgrat tot, els grups han apostat per continuar les reunions. Només el PP ha avisat que no participarà d’un pacte que “blinda un model d’educació fracassat”. En aquest sentit, Lorena Roldan ha carregat contra el model d’escola inclusiva actual i ha reiterat, en la línia de l’ofensiva popular contra el model d’escola en català, que la llengua acadèmica “no pot convertir-se en una eina de construcció nacional”. Niubó ha descartat cap canvi al respecte: “El model lingüístic és innegociable”.
La USTEC acusa el Govern d’ignorar-la
L’executiu ha confirmat que els sindicats ni tampoc altres agents educatius formaran part dels dos grups de treball anunciats avui, reservant el seu paper al debat del Consell de l’Educació (CEC) i a les meses sectorials. La USTEC, principal sindicat de l’escola pública, ha carregat contra la cimera i ha lamentat que la conselleria no les ha informat de quins temes es volien tractar. La consellera ha anunciat que pròximament hi ha convocada una mesa sindical, un aspecte que USTEC ha negat.
“Tot i les reserves que ens genera aquest tipus d’espais [com el del CEC], USTEC, com sempre, està disposada a participar-hi i a abordar els debats que calgui. Ara bé, l’objectiu d’aquest debat no ha de ser el de desactivar la força sindical ni el de substituir la negociació col·lectiva” ha afirmat la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, que recorda també que “les organitzacions sindicals han de poder exercir la seva funció i les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l’educació s’han de negociar en el marc de la Mesa Sectorial d’Educació”.