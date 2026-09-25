La cumbre educativa entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la oposición para abordar un posible pacto de país sobre educación ha terminado sin avances significativos, pero con la creación de más grupos de trabajo. La consejera Esther Niubó ha adelantado la constitución de una mesa con representantes de todos los partidos –excepto de Vox, que no ha querido participar– y el presidente del Consejo de Educación de Cataluña, José Manuel del Pozo, para que los partidos puedan también fijar la agenda del debate que el ejecutivo quiere hacer con la comunidad educativa. Por otro lado, Niubó ha propuesto a los grupos una segunda mesa de trabajo para “poner en común” cuál debe ser la “senda” para alcanzar el 6% del PIB en educación.

“Hemos pedido concreción, que nos explique un cronograma o un método, cuáles serán los pasos y los plazos para llegar al 6%”, ha señalado después de la reunión la portavoz de Junts, Mònica Sales. “La de hoy ha sido una reunión incierta y vacía de contenido”, ha añadido. La representante ‘juntaire’ en la reunión ha abierto fuego con toda una serie de impresiones que se han ido repitiendo en el resto de comparecencias de los grupos. También contundentes han sido los portavoces de ERC y la CUP. “El 6%, si no se explica cómo se llega, es hacer volar palomas”, ha afirmado el republicano Jordi Albert. “Sigue siendo una promesa, porque no nos ha traído ningún calendario”, ha apuntado al mismo tiempo Pilar Castillejo, diputada de la formación anticapitalista.

Todos los grupos del Parlamento, excepto Vox, reunidos en el Palau de la Generalitat para hablar de educación | David Zorrakino / Europa Press

Estos grupos de trabajo se suman al debate que se hará en el marco del Consejo de Educación y a otros diagnósticos encargados en otras ocasiones; el anterior ejecutivo de ERC encargó el análisis a un grupo de 18 expertos y el mismo Salvador Illa destinó más de un millón de euros a un informe elaborado por la OCDE. “Somos conscientes del peligro de que todo quede en otra foto vacía”, ha apuntado la presidenta de los Comunes, Jéssica Albiach, resumiendo el sentir de toda la oposición. “Han estado dos años liderando solos un problema grave; no lo han resuelto y ahora han venido a buscar a los grupos”, ha apuntalado Junts.

ERC también ha frustrado las expectativas de la consejera, que en una comparecencia posterior a la cumbre ha celebrado que hay “consenso” sobre qué temas se deben tratar. “No hemos venido a validar ninguna propuesta del Gobierno, sino a debatir y establecer una metodología; ni se ha validado nada ni se ha obtenido ninguna metodología”, ha apuntado Jordi Albert, que ha mantenido sobre la mesa la propuesta que meses atrás hizo Oriol Junqueras. La apuesta de ERC situaría un grupo de expertos al frente de la consejería.

Escepticismo en la oposición

Según el Gobierno, los grupos se han mostrado abiertos a revisar el modelo de educación inclusiva y a debatir cómo se actualiza el modelo de acogida del alumnado recién llegado, cuál debe ser el papel de las nuevas tecnologías y si se incentiva o no la autonomía de las escuelas. Los grupos, en cambio, se han mostrado escépticos, remarcando la poca concreción de la propuesta. Aún más allá han ido la CUP y el PP, que han cuestionado el marco propuesto por motivos opuestos. Los anticapitalistas entienden que Illa replica la agenda de la OCDE, una organización con fines económicos, mientras que los populares cuestionan un modelo que consideran “poco exigente”.

El debate que propone Illa choca, ha dicho también Junts, con algunas propuestas cerradas que Niubó e Illa han anunciado los últimos días. Por ejemplo, el veto de la IA en alumnos de menos de 14 años o la recuperación de las lecturas obligatorias en el bachillerato. “Es contradictorio, por un lado, muestran una voluntad de acuerdo y por otro no paran de hacer anuncios de medidas a diestra y siniestra. ¿En qué quedamos? ¿Quiere escuchar o ya lo tienen todo decidido?”, se ha quejado Sales.

La oposición insiste en que es necesario cesar a la consejera Esther Niubó, presente en la cumbre de este viernes | David Zorrakino / Europa Press

A pesar de todo, los grupos han apostado por continuar las reuniones. Solo el PP ha avisado que no participará de un pacto que “blinda un modelo de educación fracasado”. En este sentido, Lorena Roldan ha cargado contra el modelo de escuela inclusiva actual y ha reiterado, en la línea de la ofensiva popular contra el modelo de escuela en catalán, que la lengua académica “no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional”. Niubó ha descartado cualquier cambio al respecto: “El modelo lingüístico es innegociable”.

La USTEC acusa al Gobierno de ignorarla

El ejecutivo ha confirmado que los sindicatos ni tampoco otros agentes educativos formarán parte de los dos grupos de trabajo anunciados hoy, reservando su papel al debate del Consejo de Educación (CEC) y a las mesas sectoriales. La USTEC, principal sindicato de la escuela pública, ha cargado contra la cumbre y ha lamentado que la consejería no les ha informado de qué temas se querían tratar. La consejera ha anunciado que próximamente hay convocada una mesa sindical, un aspecto que USTEC ha negado.

“A pesar de las reservas que nos genera este tipo de espacios [como el del CEC], USTEC, como siempre, está dispuesta a participar y a abordar los debates que sean necesarios. Ahora bien, el objetivo de este debate no debe ser desactivar la fuerza sindical ni el de sustituir la negociación colectiva” ha afirmado la portavoz del sindicato, Iolanda Segura, que recuerda también que “las organizaciones sindicales deben poder ejercer su función y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación se deben negociar en el marco de la Mesa Sectorial de Educación”.