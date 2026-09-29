El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, enfrenta este martes su tercer debate de política general en el Parlamento de Cataluña en medio del malestar social de diferentes sectores –especialmente, las entidades de defensa del derecho a la vivienda y la comunidad educativa–, y con el horizonte de un nuevo ciclo electoral. En medio de este clima, Illa, según explican fuentes de Presidencia, hará un discurso centrado en la «ambición colectiva» y con una «apuesta decidida por el futuro de Cataluña» con la voluntad de articular respuestas a las principales carpetas sociales y económicas del país. Así, el jefe del ejecutivo intentará centrar su discurso en «las soluciones» y en «la construcción de un proyecto compartido», manteniendo la «firmeza» en la defensa de su programa de gobierno. «Defenderá con convicción sus posiciones, pero lo hará desde una premisa que considera esencial para la salud democrática: que los grandes retos del país exigen más diálogo que ruido, más propuestas que consignas y más instituciones que trincheras«, subrayan.

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La cita parlamentaria llega en un momento complicado, en el que las urgencias de la calle amenazan con eclipsar el discurso oficial. La vivienda y la educación serán dos de los grandes ejes de la sesión. El primero llega en plena efervescencia mediática y social después del polémico desalojo en Madrid de la Maricarmen, una mujer de 87 años, un caso que ha vuelto a situar la vulnerabilidad residencial en el centro del debate. Illa situará esta carpeta como pilar central de su intervención, vinculando el acceso al hogar a la generación de «prosperidad». Un reto complejo si se tiene en cuenta que, hace un año, el Parlamento rechazó su propuesta estrella de un «acuerdo de país» para construir más de 210,000 viviendas asequibles hasta 2030, cuando el PSC se quedó solo frente al voto en contra de Junts, la CUP, el PP y Vox y la abstención de ERC, Comuns y Alianza Catalana.

Además, el Gobierno tiene pendiente reformular la regulación de la compra especulativa de vivienda para darle seguridad jurídica tras el dictamen no vinculante del Consell de Garanties Estatutàries. En cualquier caso, fuentes cercanas al presidente remarcan que la vivienda tenga este protagonismo porque es la «principal preocupación de miles de familias» y porque «ningún proyecto de prosperidad será creíble si una generación siente que no puede emanciparse ni formar una familia». En materia educativa, el debate se celebra inmediatamente después de la cumbre de grupos convocada por el mismo Illa a raíz de los malos resultados del informe PISA y del clima de malestar sindical que arrastran los docentes. A pesar de que se han creado dos grupos de trabajo parlamentarios –uno para planificar la inversión del 6% del PIB y otro para el seguimiento del «debate de país» a través del Consell d’Educació de Catalunya–, la falta de recursos para la atención a la diversidad y las demandas de mejoras laborales mantienen la presión sobre el ejecutivo socialista.

Salvador Illa en el Parlamento | David Zorrakino / Europa Press

Infraestructuras, financiación y el horizonte de un nuevo ciclo electoral

El bloque de infraestructuras tampoco estará exento de tensión. El debate de política general tiene lugar apenas quince días después de que el gobierno español aprobara el plan de inversiones de Aena (DORA III) para el período 2027-2031, un documento que incluye acciones preparatorias para la ampliación de el Aeroport del Prat, sin partidas concretas para la tercera pista ni la terminal satélite pero que ya ha generado el rechazo de ERC, los Comuns y la CUP. También el malestar por la gestión de la red de Rodalies volverá a planear sobre la cámara, después de que Territorio haya licitado un concurso para diseñar una marca «madre» que englobe todo el transporte público de la Generalitat -FGC, Rodalies, Ifercat y Cimalsa-.

Todo esto se produce en un escenario político atravesado por la proximidad del nuevo ciclo electoral. Cuando faltan ocho meses para las elecciones municipales de mayo próximo, las formaciones han activado la maquinaria de precampaña electoral con la vista puesta también en las elecciones españolas de 2027. En este sentido, fuentes de Presidencia subrayan que «la gran batalla de nuestro tiempo es democracia o autoritarismo» y destacan que Salvador Illa «ofrecerá un horizonte» mientras otros se centrarán en remarcar «agravios, enemigos y nostalgia. «Mientras otros hablan de quién sobra, él hablará de cómo construir una Cataluña donde quepa todo el mundo. La diferencia fundamental no es ideológica, sino democrática: hay quien responde al malestar social señalando culpables. El presidente responderá ofreciendo soluciones, cohesión y un proyecto compartido de país», destacan.

Finalmente, la carpeta del autogobierno y la carpeta económica registrarán el balance del nuevo sistema de financiación para Cataluña. Después de que el año pasado la cámara avalara el modelo de ordinalidad defendido por PSC, ERC y Comuns, el pacto alcanzado entre los republicanos y el ejecutivo central recibió a principios de septiembre luz verde del Consell de Política Fiscal i Financera. Sin embargo, el modelo mantiene la oposición del PP y Vox, mientras que Junts per Catalunya lo considera «insuficiente» e insiste en la vía del concierto económico, después de que en 2025 la cámara rechazara su propuesta para negociar un referéndum de autodeterminación.

El desarrollo del debate

El debate sobre la orientación política general del Gobierno en el Parlamento se estructura en tres jornadas clave. El mecanismo se inicia este martes a las 16.00 horas con el discurso de apertura de Salvador Illa, que no tiene ningún límite de tiempo para exponer su hoja de ruta. Mañana, miércoles, es el turno de los grupos parlamentarios, que disponen de un máximo de 30 minutos cada uno para intervenir, a los cuales el presidente puede responder de manera individual o conjunta; al finalizar estas intervenciones, los grupos tienen la posibilidad de registrar hasta un máximo de 22 propuestas de resolución –de como máximo 3 puntos cada una–. ERC, por ejemplo, ya ha hecho saber que algunas de las que presentará estarán vinculadas a la defensa de la lengua. La fase decisiva tiene lugar el jueves: a las 10.00 horas expira el plazo para negociar enmiendas transaccionales, y finalmente, a las 14.30 h, se inicia el debate y la votación definitiva de las resoluciones presentadas.