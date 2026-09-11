L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) vol tancar definitivament les “lluites internes, dels retrets i la desmobilització” i rearmar l’independentisme des de la base social. Durant el seu discurs amb motiu de la Diada de l’11 de setembre de 2026, el president de l’entitat, Josep Vila, ha anunciat un full de ruta per activar un “nou embat” per la independència. L’estratègia culminarà a la tardor del 2027 amb una “gran mobilització” coincidint amb el desè aniversari de l’1-O, concebuda com el desencadenant d’un nou cicle d’acció col·lectiva i no pas com una mera “floritura escènica”.
Per articular aquesta iniciativa, l‘ANC convocarà abans d’un mes una cimera amb la resta d’entitats civils independentistes. L’objectiu és teixir “les complicitats necessàries per tirar-lo endavant”. En aquest sentir, Vila ha convidat tothom a participar-ho des d’una “transversalitat àmplia i no partidista” perquè, segons ha dit, el “més important per guanyar la independència és la gent”. D’altra banda, ha afirmat que l’entitat impulsarà accions “connectades” amb els col·lectius en lluita i respondrem amb determinació a qualsevol decisió política o judicial que persegueixi la nostra desnacionalització. “Cridem a activar arreu del territori nuclis organitzats que esdevinguin altaveus i promotors d’aquest projecte i hi aportin reflexió i proposta”, ha defensat.
El president de l’ANC ha dit que l’independentisme disposa d’un any –de l’11-S del 2026 a l’11-S del 2027– per reactivar i organitzar l’independentisme arreu del país: “Per tornar a creure els uns en els altres”. Així, el líder de l’ANC s’ha mostrat confiat d’aconseguir-ho perquè a hores d’ara Catalunya “és un país que s’ensorra i reneix alhora, que cau i s’aixeca, que dubta i, tot seguit, torna a l’acció“. Donem el dol per acomiadat! És l’hora de ser-hi! Hi som! Companyes i companys: res de decadència! Independència! Capgirem aquesta Catalunya decadent presidida per un govern incapaç i sempre al servei de l’amo de Madrid!”, ha exclamat.
“O independència o decadència”
En la seva diagnosi, el líder de l’entitat independentista ha vinculat de manera directa la degradació dels serveis públics a Catalunya amb el model autonòmic del règim del 78 i la dependència política de Madrid. Josep Vila ha dibuixat un panorama marcat per les “infraestructures viàries indignes, col·lapsades i mal apedaçades,” les incidències constants a la xarxa ferroviària de Rodalies, les llistes d’espera hospitalàries, la crisi de l’habitatge i el retrocés de l’ús del català: “El català retrocedeix a marxes forçades; es perd al pati de les escoles, als rètols comercials dels nostres barris, a les sèries que miren els nostres fills”. Segons Vila, aquesta situació d'”espoli” i “colonització” aboca el país a una elecció binària: “o independència o decadència”. “Un país que es rebel·la i lluita i sap que només hi ha una sortida possible a aquesta situació: la construcció d’una República Catalana”, ha sentenciat.