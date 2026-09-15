L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha carregat durament contra la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pel tractament informatiu i la cobertura de la Diada de l’Onze de Setembre. En un comunicat emès aquest dimarts, l’entitat independentista demana explicacions formals a la presidenta del Consell de Govern de la Corporació, Rosa Romà, així com als directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Sigfrid Gras i Jordi Borda, als quals ha adreçat una carta conjunta. L’organització considera “molt greu” la gestió de les emissions durant la jornada i alerta d’un “progressiu allunyament dels mitjans públics de la seva funció de servei públic nacional”. “És un pas més en l’estratègia de desnacionalització que patim sota el govern Illa”, sentencia.
El motiu principal del malestar de l’ANC rau en la decisió de TV3 d’interrompre la retransmissió en directe de la manifestació de Barcelona al cap de poc més de mitja hora de començar per traslladar-la al canal de notícies 3CatInfo, mentre el canal generalista passava a emetre la pel·lícula El rastre del llop. “Per primer cop, TV3 va interrompre al cap de poc més de mitja hora la retransmissió de la manifestació de la Diada per traslladar-la a 3CatInfo“, critica. Segons l’entitat, aquesta resolució va ser incomprensible tenint en compte que s’havia anunciat una “cobertura específica” i que la convocatòria “va reunir desenes de milers de persones en defensa de la independència”. Així mateix, constaten que la decisió va provocar una caiguda “en picat” de l’audiència.
L’Assemblea remarca que la seva crítica no pretén que els mitjans públics de Catalunya s’adhereixi al projecte independentista, sinó que s’exigeix “informar amb normalitat, rigor i proporcionalitat de la principal mobilització que té lloc a Catalunya”. En aquest sentit, des de l’entitat emmarquen aquests fets en una “estratègia de desnacionalització” sota el govern de Salvador Illa, tot recordant que el darrer baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) situa el suport a l’estat propi en un 45%, la xifra més alta des del 2020. “Relegar aquesta realitat no és neutralitat, és deixar de reflectir una part substancial del país”, conclouen.
L’ANC posa el focus en Ricard Ustrell
Paral·lelament, l’ANC posa el focus en la ràdio pública i qualifica d'”especialment significativa” l’absència del president de l’entitat, Josep Vila, al programa de màxima audiència de Catalunya Ràdio, dirigit per Ricard Ustrell, tant en els dies previs com posteriors a la Diada. L’Assemblea es pregunta “quin és el criteri periodístic que justifica que el president de l’organització convocant d’una de les mobilitzacions més grans de la Diada no tingui espai en el principal programa de la ràdio pública catalana”.
Davant d’aquest escenari, l’ANC reclama obrir un debat profund sobre el paper de la CCMA i “sobre el progressiu allunyament dels mitjans públics de la seva funció de servei públic nacional amb una clara voluntat desnacionalitzadora”. L’entitat insisteix que els mitjans públics han de mantenir-se independents de qualsevol govern o partit, però reclama un mitjans públics “que expliquin tot el país”. “També quan el país surt al carrer per reclamar la independència”, sentencia.