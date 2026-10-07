Sofia de Borbó protagonitza avui un munt de titulars de la premsa rosa per la fotografia que estan fent circular de la seva vida a París. La filla petita de Felip i Letícia ha escollit la capital francesa com la seu del seu segon curs universitari i, pel que sembla, no ha trigat a fer amics… o a trobar parella. La vida personal de la infanta espanyola torna a despertar interès ara que s’ha filtrat en grups privats una imatge d’ella abraçada a un noi misteriós en els jardins de davant de la Torre Eiffel, que han estat escenari d’una cita que fa pensar que està enamorada.
A aquesta foto privada no se’ls veu sols, sinó que estarien acompanyats d’una altra parella que estudia amb ella. I és això el que crida l’atenció, que aquesta companya que ha publicat la instantània romàntica l’ha acompanyat del següent missatge: “França en parella“. Ràpidament, s’han activat totes les alertes. Era un sopar de parelletes? Això implica que Sofia té una relació sentimental amb aquest noi, és clar. Qui és? Estudia amb ella? O l’acaba de conèixer en aquest primer mes a París?
La fotografia que ha pogut veure El Món permet identificar el noi que apareix al costat de Sofia, encara que per protegir la seva identitat han tapat la cara amb una icona. D’acord amb les fonts consultades per Monarquía Confidencial i amb els indicis que circulen en el seu entorn, es tractaria d’un “amic especial” amb qui la jove mantindria una relació de “molta complicitat“. La proximitat entre tots dos i l’actitud distesa que mostren a la imatge han estat suficients perquè la fotografia generi comentaris sobre la vida privada de la infanta.
De moment, però, no hi ha cap confirmació oficial que permeti afirmar que es tracta d’una relació sentimental… però tampoc no l’esperàvem. En aquest sentit, fonts vinculades a la Casa Reial apel·len a la prudència i recorden que expressions com “en parella” poden utilitzar-se de manera “informal” entre grups d’amics. És aquesta una manera de desmentir-ho? I quin problema hi ha si la noia, de 19 anys, s’ha enamorat?
La situació també posa de manifest la diferència entre l’exposició pública de les dues filles dels reis espanyols. Mentre que Elionor està sotmesa a un seguiment mediàtic molt més constant, la germana petita ha mantingut fins ara un perfil més discret pel que fa a la seva vida privada. Ara, però, les xarxes socials han fet que una escena aparentment quotidiana entre estudiants traspassi l’àmbit personal. Ara l’expectació és màxima per conèixer més detalls sobre el tema i, sobretot, sobre aquest acompanyant misteriós.
La conversa de Felip de Borbó i Macron sobre Sofia
L’interès per la nova etapa de Sofia a París també connecta amb una conversa que, segons Monarquía Confidencial, haurien mantingut Felip i Emmanuel Macron durant la visita d’Estat del president francès a Espanya. Segons fonts properes a la Zarzuela citades pel mitjà, en un moment distès de la trobada institucional el rei hauria parlat amb ell sobre les seves filles i, especialment, sobre l’evolució de Sofia. Felip hauria compartit amb el president francès “l’orgull” que sent pels avenços i la maduresa de la seva filla petita en aquesta etapa de formació.
Macron hauria respost amb naturalitat al comentari del monarca espanyol: “A París, Sofia estarà bé“. Doncs sí que sembla que està gaudint d’aquesta etapa a territori francès, sí.