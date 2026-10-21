Elionor i Sofia de Borbó han acabat sent protagonistes de les portades de les revistes d’aquest dimecres, ja que la casualitat ha volgut que els paparazzi les enxampin a les dues en les seves respectives estones d’oci. Precisament la mateixa setmana, els fotògrafs les han captat a Madrid i París mentre gaudien de dues tardes amb els seus amics.
No és habitual veure-les en el seu temps lliure i, molt menys, en moments tan informals com si fossin dues estudiants universitàries més. Sense oblidar que sempre van acompanyades dels seus guardaespatlles sempre, és clar, i amb una cartera amb molt més crèdit que els companys… Sigui com sigui, els més tafaners han aplaudit poder veure-les fora de la seva bombolla protocol·lària. Com són fora de palau i sense ser conscients que les estan gravant les càmeres?
La revista Semana publica la foto d’Elionor a portada, a la que han vist a la terrassa d’un bar de Getafe mentre prenien unes cerveses. Els testimonis amb qui han parlat asseguren que se la veu “completament integrada” en aquesta nova vida d’estudiant que ha iniciat a la universitat pública. Quina casualitat que ara que s’estava especulant que la filla gran de Felip i Letícia no anava a classe, apareixen unes fotos que la mostren al voltant del campus amb companys de curs. Volen demostrar que sí que hi va? Més que res perquè se suposa que algun dia ha hagut d’anar si ha tingut temps de fer un grupet d’amics amb qui queda per prendre alguna cosa.
Vestida amb un jersei de punt en vermell i uns texans, Elionor mostra la seva imatge més informal després d’una jornada d’estudi. Cueta, poc maquillatge i una escena espontània i quotidiana després d’anar vestida de militar a la desfilada del 12-O.
Els paparazzi capten Sofia de Borbó en el seu dia a dia a París
A una distància de més de 1.200 quilòmetres es troba la seva germana, Sofia de Borbó, que està estudiant allà el segon curs universitari de Relacions Internacionals. En el seu cas, han estat els fotògrafs de la revista ¡Hola! els qui l’han estat perseguint. L’aristòcrata apareix pels carrers del campus, enmig de la nova rutina que va engegar a finals de setembre. Fins l’any passat estudiava a Lisboa, però ara és la capital francesa l’escenari del seu dia a dia. Per primera vegada, la veiem amb la carpeta del centre i amb un cafè a les mans. La noia ha intentat passar desapercebuda amb unes ulleres de sol, però els fotògrafs l’han tret igualment.
Expliquen a l’interior de la revista que l’han enxampat en un dia amb les amigues, amb les qui va estar passejant i amb qui va anar de compres a un supermercat del que va sortir amb productes de drogueria. “Completament integrada i vestint com qualsevol altra universitària“, aplaudeixen tot fent la pilota.
Dues princesetes espanyoles gaudint de la seva independència ara que passen tant de temps fora del palau que les ha vist créixer.