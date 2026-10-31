Elionor de Borbó ha rebut per totes bandes per la seva manera de pronunciar el discurs estrella dels premis Princesa d’Astúries que van produir-se divendres passat. Quan tothom la critica per la poca preparació que va demostrar, ara fonts properes a ella aprofiten per compartir alguns secrets de la seva personalitat… Una manera de desviar l’atenció? Sigui com sigui, aquesta informació desconeguda sobre ella farà gràcia als més tafaners. Ho descobrim tot de la mà de la revista ¡Hola!, la més monàrquica de totes, que ha conegut detalls de la seva vida quotidiana que ajuden a dibuixar un perfil més complet de la filla gran de Felip i Letícia.
“Estudiosa, curiosa, aficionada al cinema d’animació i amb un sentit de l’humor que no sempre deixa entreveure en públic”, resumeixen. Evidentment, tots insisteixen en les coses maques de la seva flamant princesa hereva: “És una persona metòdica i perseverant, que no es conforma amb complir les tasques que li encomanen”. Fa gràcia que diguin que ha après moltes coses de la seva mare, de qui hauria heretat “la curiositat“. I com ho justifiquen? Tot indicant que, en un acte oficial, li van preguntar per la seva nova etapa universitària i ella va optar per fer “un munt de preguntes” sobre les experiències i projectes dels seus interlocutors.
Elionor, amb facilitat per a les matemàtiques i fascinació per l’univers
Entre les aficions menys conegudes d’Elionor hi ha l’interès per la ciència i les noves tecnologies. L’estrella dels Borbó té facilitat per a les matemàtiques i ha rebut formació en robòtica i pensament computacional, diuen; unes disciplines que encaixen amb la “curiositat científica” que ja mostrava des de petita. L’astronomia també ocupa un lloc especial entre els seus interessos, una passió que comparteix amb el pare.
I de la fascinació per l’univers, a la curiositat sobre el funcionament de la vida i la complexitat del cos humà. En una reflexió que uneix aquests dos mons, va comparar la sensació de descobrir com de petits som quan observem la Terra des d’una nau espacial amb la de contemplar “la complexitat de la vida” a través de l’anàlisi de l’ADN.
El cinema és una altra de les grans aficions que Elionor comparteix amb la seva germana, Sofia. Els premis Princesa d’Astúries van oferir una ocasió especial per recuperar aquests records familiars, arran del reconeixement a Studio Ghibli, l’estudi japonès responsable d’algunes de les pel·lícules d’animació més estimades de les darreres dècades. Elionor va recordar les primeres sortides al cinema amb la seva mare i l’impacte que li va causar Ponyo a la penya del mar, que la va deixar “fascinada“.
Música, bromes i cerveses en la vida privada d’Elionor
La música és una altra de les aficions que les dues germanes comparteixen amb Letícia. Durant els actes vinculats als premis, Elionor i Sofia van poder acostar-se a estils i èpoques molt diferents: des de la música de Felix Mendelssohn, vinculada a la tradició musical que admiraven alguns dels seus avantpassats, fins al rock i la poesia de Patti Smith.
Tot i el caràcter formal de molts dels seus compromisos, diuen que Elionor també té una faceta desenfadada. Li agradaria introduir “petites bromes”, “referències familiars” i comentaris que provoquen rialles en els seus discursos per mostrar-se més espontània davant del públic. L’únic exemple que poden posar d’això? Quan va descriure els pares, en un discurs, com dues persones “x i boomer” o quan va recordar l’edat del pare ara més recentment: “El meu pare ja va camí dels 60“.
Potser una de les imatges més quotidianes d’Elionor és la que descriu una companya seva d’universitat a la revista. Segons el seu testimoni, l’aristòcrata seria una noia “estudiosa, puntual i organitzada“, que arriba a classe “a l’hora” i porta les tasques “al dia“. També explica que acostuma a vestir de manera informal, sense donar protagonisme a les marques, i que de vegades s’apunta a prendre “cerveses i tapes” als bars de Getafe. Si tot això és cert o forma part d’una estratègia d’humanitzar-la i fer-la semblar més propera, mai no ho sabrem.