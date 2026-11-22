Lamine Yamal s’està fent d’or gràcies al futbol, però el de Mataró és conscient que aquesta és una carrera efímera, curta i que també pot acabar en qualsevol moment. És per això que, com tants altres, també ha optat per invertir part dels seus ingressos en negocis alternatius que li suposin un pla B. El primer que va fer quan va començar a triomfar al Barça va ser comprar una casa a la seva mare, una altra al pare i també una a l’àvia. Ara que també té la seva, l’antiga mansió de Gerard Piqué a Esplugues de Llobregat, sembla que ha agafat el gust a això d’anar adquirint propietats.
Des de Vanitatis han pogut saber que el jove ha constituït una empresa que es dedica, precisament, a la compravenda i explotació d’immobles. Només quatre mesos després, ha signat una primera compra i ha afegit a la seva cartera un edifici sencer a Sant Just Desvern. Això sí, només ha adquirit el 50% de la propietat que compartirà amb l’empresa que administra el seu advocat de confiança.
La primera compra de la nova empresa de Lamine Yamal
L’immoble industrial es troba en una parcel·la de 1.444 metres quadrats, distribuïts en tres plantes superiors, una planta baixa i un soterrani. No s’ha sabut quin preu han pagat o quines intencions tenen amb aquesta compra. No consta cap hipoteca inscrita sobre la finca, així que sembla que han pagat trinco-trinco.
Com dèiem, el mitjà digital ha publicat que l’altra empresa que ha participat en aquesta operació pertany a l’advocat argentí de Lamine Yamal. Aquest lletrat especialitzat en dret esportiu ha treballat amb diversos futbolistes del Barça, així que hauria estat gràcies al seu entorn que hauria acabat coneixent-lo. Han passat uns quants anys des que comencés a confiar en ell i, ara, aquest negoci a mitges demostra que aquesta és una relació amb futur a llarg termini.
Encara és aviat per saber si aquesta nova aventura empresarial de Lamine Yamal dona els seus fruits, però almenys demostra que està començant a moure fils per assegurar-se un futur encara més adinerat.