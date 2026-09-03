Lamine Yamal i Inés García han estat de vacances a París i no s’han estat de res. El futbolista del moment ha compartit amb els seus seguidors un recull de fotos que demostra que han gaudit del luxe: jets privats, hotels de cinc estrelles, servei d’habitacions, compres cares, bosses de marca, sopars d’etiqueta… El de Mataró s’està fent d’or i aprofita aquests diners per relaxar-se i desconnectar amb la influencer andalusa que el té totalment captivat.
Els hem vist al cinema, en un centre comercial molt famós de la capital francesa i també en un sopar amb vistes a la Torre Eiffel. La parelleta ha passejat en bicicleta, s’han fet fotos junts i han trobat alguns racons macos per poder fer-se les típiques fotos de postureig perfectes per a Instagram. Als fans els ha fet gràcia adonar-se que són d’aquests que demanen servei d’habitacions per poder sopar amb tranquil·litat i sense la resta de clients de l’hotel demanant-los fotos. Les fotos fan olor de luxe, per sorpresa de ningú.
Lamine Yamal, incòmode en els actes públics i les entregues de premis
I, abans de tot això, podem destacar una altra faceta de Lamine Yamal. L’esportista s’està acostumant a això de rebre un premi rere un altre, un palmarès i uns reconeixements que l’han convertit en un dels futbolistes de moda del moment. I és que, ara, ha rebut el guardó a Millor Jugador de la Primera Divisió en els Premis AFE en una gala a la que també ha acudit acompanyat de la seva parella. Inés García, que ha sorprès tothom perquè ha aparegut a la catifa vermella vestida de núvia, s’ha mostrat encantada de la vida en aquesta nova aparició pública que formalitza encara més la seva relació. Ell, en canvi, no tenia tan bona cara i algunes revistes del cor han volgut analitzar què diu la seva expressió corporal.
Ha estat el cas de la revista Diez Minutos, que s’ha posat en contacte amb l’experta en comunicació no verbal Sonia El Hakim per parlar sobre el futbolista de Mataró. En analitzar les imatges de Lamine a l’acte públic, arriba a la conclusió que no estava del tot còmode en aquesta situació: “Això fa que inhibeixi la conducta espontània. Es nota que es troba en un context novedós per a ell en el que no sent el control o en el que no domina els protocols a seguir. Aquesta sensació pot generar en ell certa incomoditat o falta de seguretat“. Les mans a les butxaques mentre camina, la mirada a terra amb freqüència o la conducta natural retinguda evidencia la seva timidesa en sentir-se fora del seu terreny.
L’experta també s’ha fixat en el comportament que tenen Lamine i Inés quan estan junts davant dels fotògrafs. Li sembla interessant que no hi hagi contacte físic entre ells quan estan caminant, però sí quan posen davant dels fotògrafs i quan marxen: “Aquesta és una exteriorització més de la incomoditat o falta de seguretat de Lamine Yamal en aquell moment“. Una anàlisi que permet conèixer una mica més el davanter.