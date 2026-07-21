Lamine Yamal forma part del grup de futbolistes de la selecció espanyola que pot dir, amb orgull, que són campions del món. En la celebració del títol se’l va veure totalment eufòric a la gespa, on va rebre les abraçades d’uns seus éssers estimats que no van voler perdre’s una cita tan i tan important. Més enllà de la família, també vam veure’l amb la seva parella Inés García.
La influencer andalusa ha rebut per totes bandes per l’actitud que va tenir en aquell moment, sorprenentment, ja que molts han tret la mateixa conclusió d’uns vídeos seus del moment. Se la veu amb cara d’enfadada, diuen, en adonar-se que el de Mataró no li estava fent cas. I, davant d’això, han acabat criticant-la i omplint les xarxes socials d’especulacions sobre l’estat d’aquesta relació. El que per a alguns era una simple percepció, ha acabat generant una pilota que l’ha forçat a reaccionar totalment superada per la situació.
El vídeo, que s’ha viralitzat, l’acompanyen del mateix vaticini: “Quant temps li queda a aquesta relació?“. D’altres, van més enllà i l’acusen -sense cap mena de prova, és clar- d’haver trencat amb el xicot amb qui sortia des de feia cinc anys per “treure diners“.
El "trato" de Lamine Yamal hacia su novia Inés García despues de ser campeon del mundo.— Todo Mundo (@TodoMundoOk) July 20, 2026
¿Cuanto le queda a esta relación? 🤔pic.twitter.com/7DoKG1eyeh
Ines Garcia left her boyfriend of 5 years when footballer Lamine Yamal texted her on Instagram.— ︎ ︎venom (@venom1s) May 20, 2026
He flew her out.
Her boyfriend is handsome, treated her right, loved her.
But she still left him for a guy she has no future with.
Modern women only want money, they don't deserve… pic.twitter.com/q5IfhyFdex
La resposta d’Inés García després de les crítiques per l’actitud amb Lamine Yamal
Aquests són només dos exemples dels centenars de missatges que s’han compartit en el mateix sentit. I ella, com avançàvem, ha reaccionat: “Mai no vaig pensar que compartir una cosa tan simple acabés convertint-se en això. Fa hores que llegeixo els comentaris i, encara que intento fer-me la forta, també soc una persona. Darrere d’aquest compte hi ha algú que sent, que plora, que s’equivoca i que no deixa de ser humana per estar en una relació”, ha destacat. En una reflexió que ha compartit a Twitter, Inés García es mostra serena enmig de la tempesta: “Entenc que no hagi de caure bé a tothom i entenc les crítiques quan són amb respecte. Hi ha una diferència enorme entre opinar i dedicar temps a humiliar, insultar o desitjar-li el pitjor a algú a qui ni tan sols coneixen“, ha afegit en aquesta defensa.
En aquest escrit, la influencer i parella de Lamine Yamal denuncia que l’hagin criticat d’una manera tan ferotge: “No estic fent mal a ningú. No he robat res a ningú. Només estic vivint la meva vida. I us demano, de debò, que abans d’escriure un comentari penseu que a l’altra banda de la pantalla hi ha una persona que també té família, amics, inseguretats i sentiments. No sabeu com poden afectar les vostres paraules”.
“Soc una dona amb sentiments, amb una família que també llegeix aquestes coses i amb dies bons i dies dolents, com qualsevol altra persona”, insisteix. I acaba amb una petició: “No pretenc convèncer ningú que m’estimi. Només us demano una mica d’empatia, una mica d’humanitat perquè ningú mereix rebre centenars o milers de missatges d’odi. Tant de bo algun dia internet deixi de ser un lloc on se celebri la crueltat“.
Nunca pensé que compartir algo tan simple fuera a convertirse en esto.— Inés García (@_ineesgaarcia) July 21, 2026
Llevo horas leyendo los comentarios y, aunque intento hacerme la fuerte, también soy una persona. Detrás de esta cuenta hay alguien que siente, que llora, que se equivoca y que no deja de ser humana por estar…
La noia ha agraït que li hagin permès dir la seva i que la gent s’hagi dedicat a llegir aquestes reflexions. De fet, deixa clar que a ella l’única cosa que li agrada és compartir “cosetes” de la seva vida: “No busco perjudicar ni fer sentir malament ningú amb el que penjo. Al final del dia, tots estem intentant viure la nostra vida de la millor manera possible. Espero que puguem triar sempre la compassió abans que l’odi”.