Elionor de Borbón ha recibido críticas de todas partes por su manera de pronunciar el discurso estrella de los premios Princesa de Asturias que se celebraron el pasado viernes. Cuando todos la critican por la poca preparación que demostró, ahora fuentes cercanas a ella aprovechan para compartir algunos secretos de su personalidad… ¿Una manera de desviar la atención? Sea como sea, esta información desconocida sobre ella hará gracia a los más curiosos. Lo descubrimos todo de la mano de la revista ¡Hola!, la más monárquica de todas, que ha conocido detalles de su vida cotidiana que ayudan a dibujar un perfil más completo de la hija mayor de Felipe y Letizia.

«Estudiosa, curiosa, aficionada al cine de animación y con un sentido del humor que no siempre deja entrever en público», resumen. Evidentemente, todos insisten en las cosas bonitas de su flamante princesa heredera: «Es una persona metódica y perseverante, que no se conforma con cumplir las tareas que le encomiendan». Hace gracia que digan que ha aprendido muchas cosas de su madre, de quien habría heredado «la curiosidad«. ¿Y cómo lo justifican? Indicando que, en un acto oficial, le preguntaron por su nueva etapa universitaria y ella optó por hacer «un montón de preguntas» sobre las experiencias y proyectos de sus interlocutores.

Elionor, con facilidad para las matemáticas y fascinación por el universo

Entre las aficiones menos conocidas de Elionor está el interés por la ciencia y las nuevas tecnologías. La estrella de los Borbón tiene facilidad para las matemáticas y ha recibido formación en robótica y pensamiento computacional, dicen; unas disciplinas que encajan con la «curiosidad científica» que ya mostraba desde pequeña. La astronomía también ocupa un lugar especial entre sus intereses, una pasión que comparte con el padre.

¿Cómo es en la intimidad Elionor de Borbón? | Europa Press

Y de la fascinación por el universo, a la curiosidad sobre el funcionamiento de la vida y la complejidad del cuerpo humano. En una reflexión que une estos dos mundos, comparó la sensación de descubrir cuán pequeños somos cuando observamos la Tierra desde una nave espacial con la de contemplar «la complejidad de la vida» a través del análisis del ADN.

El cine es otra de las grandes aficiones que Elionor comparte con su hermana, Sofía. Los premios Princesa de Asturias ofrecieron una ocasión especial para recuperar esos recuerdos familiares, a raíz del reconocimiento a Studio Ghibli, el estudio japonés responsable de algunas de las películas de animación más queridas de las últimas décadas. Elionor recordó las primeras salidas al cine con su madre y el impacto que le causó Ponyo en el acantilado, que la dejó «fascinada«.

Música, bromas y cervezas en la vida privada de Elionor

La música es otra de las aficiones que las dos hermanas comparten con Letizia. Durante los actos vinculados a los premios, Elionor y Sofía pudieron acercarse a estilos y épocas muy diferentes: desde la música de Felix Mendelssohn, vinculada a la tradición musical que admiraban algunos de sus antepasados, hasta el rock y la poesía de Patti Smith.

A pesar del carácter formal de muchos de sus compromisos, dicen que Elionor también tiene una faceta desenfadada. Le gustaría introducir «pequeñas bromas», «referencias familiares» y comentarios que provoquen risas en sus discursos para mostrarse más espontánea ante el público. ¿El único ejemplo que pueden dar de esto? Cuando describió a los padres, en un discurso, como dos personas «x y boomer» o cuando recordó la edad del padre ahora más recientemente: «Mi padre ya va camino de los 60«.

Máxima expectación por el primer día de universidad de Elionor de Borbón | Europa Press

Quizás una de las imágenes más cotidianas de Elionor es la que describe una compañera suya de universidad en la revista. Según su testimonio, la aristócrata sería una chica «estudiosa, puntual y organizada«, que llega a clase «a tiempo» y lleva las tareas «al día«. También explica que suele vestir de manera informal, sin dar protagonismo a las marcas, y que a veces se apunta a tomar «cervezas y tapas» en los bares de Getafe. Si todo esto es cierto o forma parte de una estrategia de humanizarla y hacerla parecer más cercana, nunca lo sabremos.