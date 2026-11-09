Elionor de Borbón aparece cada vez con más frecuencia en los actos oficiales de la familia real española, sí, pero siempre va protegida por una burbuja que no ha desaparecido ni ahora que tiene 21 años. La hemos visto vestida de militar y también como estudiante de la universidad pública, pero siempre rodeada de un montón de guardaespaldas que velan para que ni siquiera la miren. ¿Los actos a los que va? Siempre positivos y con gente que le hace la pelota, claro, no vaya a ser que hagan que vea cómo está realmente el país que pretende gobernar algún día.

Este martes, sus padres viajarán hasta Toledo para asistir a la misa funeral que se ha organizado en homenaje a las 69 víctimas del accidente de tren de Urda. Felipe y Letizia estarán allí, pero ¿y su querida princesita? Pues no, en la agenda oficial queda claro que la chica no los acompañará en este día tan triste. ¿Quieren evitarle una situación dolorosa? Hasta ahora, nunca la hemos visto en una cita delicada o un acto solemne y cargado de crispación política. Desde Lecturas, se han puesto en contacto con una experta en protocolo y realeza que comenta cuáles son los motivos de la familia real española detrás de esta protección tan exagerada.

Desde el punto de vista estricto del protocolo, dice, la princesa heredera no tiene la obligación de asistir a este tipo de ceremonias: «Es legítimo que sea el padre quien encarne la presencia institucional». De acuerdo, pero ¿esta ausencia no corresponde a una protección demasiado excesiva? Están gestionando su exposición pública cuidadosamente, pero ¿esto no puede ser contraproducente de cara al papel que quieren que encarne en un futuro? La experta en protocolo está de acuerdo: «Proteger a una futura reina no significa mantenerla alejada de los escenarios más dolorosos de la realidad nacional. Elionor debería prepararse progresivamente para comprender y compartir estos momentos, también«, sugiere María José Gómez Verdú.

¿La Zarzuela protege demasiado a Elionor de Borbón? | Europa Press

La faceta más humana y empática de Elionor, aún por descubrir

La formación de una futura jefa de Estado no debería limitarse a los ámbitos militares y académicos, también debería incluir una dimensión «profundamente humana» y empática… una faceta que aún no le hemos visto en ella. Estar al lado de las víctimas ayudaría a mostrarla como una persona más implicada: «La condición de heredera implica una preparación que va más allá de los discursos«.

Un error de la Zarzuela, pues, que no ayuda en absoluto a Elionor. Con todo, la experta prosigue con una recomendación hacia la familia real española: «Deberían reflexionar sobre el equilibrio entre protección y presencia pública». Siempre se ha criticado que Letizia ha intentado mantener a las hijas en una burbuja y que esto no les hacía ningún favor, una idea que ha mantenido a lo largo de los años a pesar de los comentarios negativos que había recibido. Las niñas han crecido, pero parece que continúan queriendo mantenerlas alejadas de todo esto.