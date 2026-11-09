Elionor de Borbó apareix cada vegada amb més freqüència en els actes oficials de la família reial espanyola, sí, però sempre va protegida per una bombolla que no ha desaparegut ni ara que té 21 anys. L’hem vist vestida de militar i també com a estudiant de la universitat pública, però sempre envoltada d’un munt de guardaespatlles que vetllen perquè ni tan sols la mirin. Els actes als que va? Sempre positius i amb gent que li fa la pilota, és clar, no fos cas que facin que vegi com està realment el país que pretén governar algun dia.
Aquest dimarts, els seus pares viatjaran fins a Toledo per assistir a la missa funeral que s’hi ha organitzat en homenatge a les 69 víctimes de l’accident de tren d’Urda. Felip i Letícia hi seran, però i la seva estimada princeseta? Doncs no, a l’agenda oficial queda clar que la noia no els acompanyarà en aquest dia tan trist. Volen evitar-li una situació dolorosa? Fins ara, mai no l’hem vist en una cita delicada o un acte solemne i carregat de crispació política. Des de Lecturas, s’han posat en contacte amb una experta en protocol i reialesa que comenta quins són els motius de la família reial espanyola darrere d’aquesta protecció tan exagerada.
Des del punt de vista estricte del protocol, diu, la princesa hereva no té l’obligació d’assistir a aquesta mena de cerimònies: “És legítim que sigui el pare qui encarni la presència institucional”. D’acord, però aquesta absència no correspon a una protecció massa excessiva? Estan gestionant la seva exposició pública curosament, però això no pot ser contraproduent de cara al paper que volen que encarni en un futur? L’experta en protocol hi està d’acord: “Protegir una futura reina no significa mantenir-la allunyada dels escenaris més dolorosos de la realitat nacional. Elionor hauria de preparar-se progressivament per comprendre i compartir aquests moments, també“, deixa anar María José Gómez Verdú.
La faceta més humana i empàtica d’Elionor, encara per descobrir
La formació d’una futura cap de l’Estat no hauria de limitar-se als àmbits militars i acadèmics, també hauria d’incloure una dimensió “profundament humana” i empàtica… una faceta que encara no li hem vist en ella. Estar al costat de les víctimes ajudaria a mostrar-la com una persona més implicada: “La condició d’hereva implica una preparació que va més enllà dels discursos“.
Un error de la Zarzuela, doncs, que no ajuda en absolut Elionor. Amb tot, l’experta prossegueix amb una recomanació cap a la família reial espanyola: “Haurien de reflexionar sobre l’equilibri entre protecció i presència pública”. Sempre s’ha criticat que Letícia ha intentat mantenir les filles en una bombolla i que això no els feia cap favor, una idea que ha mantingut al llarg dels anys malgrat els comentaris negatius que havia rebut. Les nenes s’han fet grans, però sembla que continuen volent matenir-les allunyades de tot això.