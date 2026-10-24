Elionor de Borbó continua sent una de les absències destacades en els sopars de gala i les visites institucionals al palau de la Zarzuela. Molts es pregunten per què no la conviden a aquest tipus d’actes quan, al mateix temps, estan omplint la seva agenda d’actes oficials. Cada cop la veiem a més llocs, una exposició que no volen que arribi a les trobades amb els màxims representants d’altres països.
Cada gran cita de l’agenda internacional reobre el debat entre els monàrquics, que es pregunten quin és el motiu real d’aquesta decisió. Com és que no va acudir al sopar de gala amb el president francès? S’havia especulat que podria anar-hi, però tampoc no va debutar en aquesta ocasió. Des del mitjà especialitzat Monarquía Confidencial s’han fet aquesta mateixa pregunta i han volgut preguntar directament al palau. Per què no volen que vagi a les trobades d’alt nivell? Les fonts oficials no es mullen i fan mutis.
Per què no veiem Elionor en els actes amb l’alta diplomàcia?
Ara bé, l’entorn del palau ha aportat una mica de llum a tant secretisme. Tot respondria a una estratègia dels seus pares, Felip i Letícia, que han pres una decisió “directa i meditada” al respecte. I a què es refereixen? La seva intenció és preservar la privacitat de la princesa “i evitar una sobreexposició mediàtica prematura” fins que les circumstàncies aconsellin el contrari. Des de la corona insisteixen que són conscients que el pes institucional d’Elionor ha d’anar augmentant, però creuen que ha de fer-ho “de manera paulatina” i “sense cremar etapes“. Sembla que creuen que ja hi haurà temps de veure-la vestida de gala… Molt optimistes, confien que arribarà a reina.
Ara mateix, volen que se centri “únicacament i exclusivament” en els seus estudis i que la seva presència en actes oficials es reservi únicament a les ocasions en què la seva assistència sigui “estrictament requerida” al marge dels actes d’alta diplomàcia dels que ja s’encarreguen els seus pares. Hi haurà, avisen, una transició gradual que farà que l’agenda pública d’Elionor s’anirà ampliant amb més i més responsabilitat.
Una decisió que molesta als monàrquics que volen veure-la més sovint, potser com a mostra d’ua monarquia renovada que deixi enrere la mala imatge del seu pare i avi. La prioritat dels monarques seria preservar la intimitat de la seva filla gran i evitar que assumeixi massa aviat una presència pública constant. La idea, doncs, és que el seu paper institucional guanyi protagonisme progressivament, sense avançar etapes ni afegir pressió a un període clau d’una preparació en la que hi confien molt.