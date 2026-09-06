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Què prepara la Zarzuela per al primer dia d’universitat d’Elionor?
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
06/09/2026 10:43

Elionor de Borbó començarà la universitat el pròxim 7 de setembre, quan descobreixi què és això de ser estudiant en un centre públic com és la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M). I, com podia esperar-se, la seva arribada al campus ja té un guió perfectament planificat per la casa reial espanyola amb cada petit moviment controlat perquè la imatge que es projecti sigui exactament la desitjada.

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La Zarzuela ha dissenyat un dispositiu molt mesurat per a la primera jornada universitària de l’hereva al tron. El pla preveu que, a primera hora del matí, fotògrafs i periodistes l’esperin a l’entrada del campus de Getafe. Allà, Elionor pronunciarà unes breus paraules d’agraïment als mitjans i posarà per a les fotografies oficials. No hi haurà preguntes ni roda de premsa, tal com ha pogut avançar Monarquía Confidencial. El contacte amb els periodistes serà breu, limitat i estrictament controlat, evidentment… Però segur que presumeixen que el seu primer dia serà com el de qualsevol altre.

Un cop completada aquesta escenificació inicial, la princesa entrarà a classe i les càmeres abandonaran el recinte universitari. La intenció oficial és que, a partir d’aquell moment, pugui viure l’experiència acadèmica “com una estudiant més”. Vaja. De fet, acaben de filtrar a la premsa que han enviat una nota als professors per demanar-los precisament que no facin distincions amb ella. Curiosament, s’ha recordat que l’ús de telèfons està prohibit per evitar filtracions de fotos de la aeva vida universitària.

Tot el que se sap del primer any universitari d'Elionor_ - Europa Press
Tot el que se sap del primer any universitari d’Elionor | Europa Press

Tanmateix, aquesta voluntat de transmetre normalitat contrasta amb el fet que fins i tot la suposada espontaneïtat del primer dia estigui planificada al detall. Els Borbons tornen a recórrer a una fórmula que ja ha aplicat en totes les etapes formatives d’Elionor: una gran exposició mediàtica en l’inici de cada fase que vindrà seguida de mesos de discreció.

Així va passar durant la seva etapa al UWC Atlantic College, l’internat de Gal·les on va estudiar un Batxillerat caríssim, i també amb el seu pas per l’exèrcit. Cada incorporació ha anat precedida d’imatges institucionals i d’un relat molt cuidat abans que desapareguessin les càmeres.

Elionor començarà a estudiar a la Universitat el pròxim mes de setembre

Després de completar la seva formació militar, ara Elionor continua el full de ruta que li han preparat i arriba el torn dels estudis universitaris. L’estratègia és exactament la mateixa que van fer amb el seu pare: preparació acadèmica, formació castrense i construcció d’una imatge pública en un centre públic. No ens enganyem, però, ja que ha anat tota la vida a escoles privades i la mar de luxoses.

Aquesta decisió que cursi els estudis en una universitat pública ha estat presentada com un gest de proximitat cap als milers de joves que estudien al sistema públic. Ara bé, aquesta narrativa conviu amb una realitat difícil d’ignorar: la princesa no afrontarà aquesta etapa en les mateixes condicions que la resta d’estudiants. Des del primer minut, la seva arribada estarà envoltada d’un dispositiu institucional, de seguretat i de comunicació dissenyat perquè res no s’escapi del relat oficial.

Els problemes d'Elionor a bord de l'Elcano | Europa Press
Com serà l’etapa universitària d’Elionor? | Europa Press

Amb una escenificació perfectament orquestrada, salutacions pactades, fotografies oficials i una cobertura mediàtica calculada al mil·límetre… només cal esperar que algun dels seus companys se salti les normes i publiqui la foto més desitjada, la de la princesa hereva desfasada en la seva primera festa universitària.

Elionor de Borbó

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