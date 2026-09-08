Elionor de Borbó acapara totes les mirades des que ha començat a tenir agenda oficial, quan Felip i Letícia van deixar-la sortir de la bombolla en la que tenien protegida des que va néixer. Els feia por llançar-la als lleons i ara deuen tenir-ne encara més, ja que ha debutat com a estudiant universitària en un campus ple de joves incontrolables amb telèfons mòbil i això pot provocar que la xarxa s’ompli de vídeos compromesos de la seva princesa.
Mentrestant, la periodista Angie Calero ha aprofitat per interrogar gent del seu entorn i antics professors que li han permès fer un retrat de com és en la intimitat l’hereva dels monàrquics espanyols. És tan formal i seriosa com sembla als actes? Com es comporta amb els companys de classe? Quin caràcter té realment quan no hi ha càmeres al davant? A tot això intenta donar resposta al llibre que acaba de publicar amb La Esfera de los Libros que ha anomenat Leonor de Borbón Ortiz, una reina para el futuro.
Per tal de promocionar-lo, l’escriptora està concedint entrevistes a diferents mitjans de comunicació que acaben ben plenes de spoilers. En la de Vanitatis, per exemple, ja ens fem una idea d’alguns trets d’Elionor que ha pogut esbrinar. El titular? Que no en parla excessivament malament, és clar, sinó que és una pintura bastant afable de l’aristòcrata. De fet, el primer que intenta deixar clar és que Elionor és una noia molt més “propera, espontània i espavilada” del que projecta la seva imatge.
Elionor, divertida i espontània? La descrició de l’entorn que sorprèn
Per una altra banda, sorprèn molt que l’escriptora insisteixi que la gent del seu entorn destaca que té un sentit de l’humor “molt divertit” perquè no en fa gens de pinta. Nois que han compartit l’exèrcit amb ella, per exemple, coincideixen a dir que sempre s’apuntava a les bromes i a les novatades. Costa d’imaginar-lo, amb lo seriosa que se la veu sempre.
I personalitats que han coincidit amb ella als actes, què li expliquen? Doncs n’hi ha una que recorda que van estar comentant, amb molta naturalitat, que les sabates de talons els estaven fent mal als peus. O un altre que diu haver-se sorprès en sentir-la parlar de relacions internacionals amb molt coneixement.
Sí que confirmen que Elionor és d’aquestes que intenten passar desapercebudes sempre que poden, que ha après a diferenciar quines persones s’apropen a ella per interès i que ha desenvolupat un “enorme autocontrol” i una “prudència extrema“. Ara bé, avisa: “Això no vol dir que no hagi tingut vida sentimental, sinó que no la coneixem”. Per exemple, sembla que ho va passar molt malament quan va publicar-se unes fotos seves en biquini a l’Uruguai amb els companys de l’exèrcit: “Ara es repeteix constantment que ha de ser encara més prudent”.
Una Elionor de la que ara poden conèixer-se molts més detalls, cosa que a la Zarzuela mai no ha agradat perquè prefereixen que es quedi callada i amb una aura hermètica al seu voltant.