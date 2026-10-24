Elionor de Borbón sigue siendo una de las ausencias destacadas en las cenas de gala y visitas institucionales al palacio de la Zarzuela. Muchos se preguntan por qué no la invitan a este tipo de actos cuando, al mismo tiempo, están llenando su agenda de actos oficiales. Cada vez la vemos en más lugares, una exposición que no quieren que llegue a los encuentros con los máximos representantes de otros países.

Cada gran cita de la agenda internacional reabre el debate entre los monárquicos, que se preguntan cuál es el motivo real de esta decisión. ¿Cómo es que no acudió a la cena de gala con el presidente francés? Se había especulado que podría asistir, pero tampoco debutó en esta ocasión. Desde el medio especializado Monarquía Confidencial se han hecho esta misma pregunta y han querido preguntar directamente al palacio. ¿Por qué no quieren que vaya a los encuentros de alto nivel? Las fuentes oficiales no se mojan y hacen mutis.

¿Por qué no vemos a Elionor en los actos con la alta diplomacia?

Ahora bien, el entorno del palacio ha aportado un poco de luz a tanto secretismo. Todo respondería a una estrategia de sus padres, Felipe y Letizia, que han tomado una decisión “directa y meditada” al respecto. ¿Y a qué se refieren? Su intención es preservar la privacidad de la princesa «y evitar una sobreexposición mediática prematura» hasta que las circunstancias aconsejen lo contrario. Desde la corona insisten en que son conscientes de que el peso institucional de Elionor debe ir aumentando, pero creen que debe hacerlo «de manera paulatina» y «sin quemar etapas«. Parece que creen que ya habrá tiempo de verla vestida de gala… Muy optimistas, confían en que llegará a reina.

¿Por qué no va Elionor a las cenas de gala? | Europa Press

Ahora mismo, quieren que se centre “únicamente y exclusivamente” en sus estudios y que su presencia en actos oficiales se reserve únicamente a las ocasiones en que su asistencia sea «estrictamente requerida” al margen de los actos de alta diplomacia de los que ya se encargan sus padres. Habrá, avisan, una transición gradual que hará que la agenda pública de Elionor se vaya ampliando con más y más responsabilidad.

Una decisión que molesta a los monárquicos que quieren verla más a menudo, quizás como muestra de una monarquía renovada que deje atrás la mala imagen de su padre y abuelo. La prioridad de los monarcas sería preservar la intimidad de su hija mayor y evitar que asuma demasiado pronto una presencia pública constante. La idea, pues, es que su papel institucional gane protagonismo progresivamente, sin avanzar etapas ni añadir presión a un período clave de una preparación en la que confían mucho.