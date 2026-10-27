Elionor de Borbó no va oferir un bon paper en la cerimònia d’entrega dels Premis Princesa d’Astúries. La filla gran de Felip i Letícia és l’encarregada de pronunciar el discurs d’agraïment als premiats des de fa uns quants anys, però encara no té fluïdesa i no acaba de llegir tan bé com pot esperar-se d’una noia a qui haurien d’haver preparat tota la seva vida per a això. En la gala d’aquest divendres, molta gent va posar-se les mans al cap perquè sembla que ha empitjorat. Ja no és la nena de 18 anys que podia estar nerviosa en un acte públic i, davant d’això, són molts els qui l’han criticat de valent. I com ha reaccionat la Zarzuela a tota aquesta allau de comentaris negatius cap a la seva estimada princesa hereva? Doncs entonant un mea culpa una mica surrealista.
Des de dins reconeixen, en unes declaracions a Monarquía Confidencial, que el text que li havien preparat “no era senzill“: “L’arquitectura sintàctica de l’escrit, carregada de referències institucionals i matisos solemnes, va dificultar de manera notable la fluïdesa del discurs i no va afavorir la dicció d’Elionor. Qui el va redactar, no va pensar en el ritme de lectura“, assenyalen per intentar justificar-la.
Fonts de l’entorn de palau creuen que les frases “excessivament elaborades” i la manca de “cadència” no va ajudar a Elionor. De fet, considera que el text va “jugar en contra” de “la projecció de la veu i naturalitat” que l’acostuma a caracteritzar. Resulta inevitable que encara es posi nerviosa en una cita de tanta repercussió, consideren, i fonts pròximes a ella confirmen al diari especialitzat que la noia estava “nerviosa” i que la intervenció “no estava prou preparada“: “L’agenda oficial estava molt plena i això va reduir els temps habituals d’assaig i lectura prèvia en veu alta“, insisteixen per deixar-la bé.
La Zarzuela defensa Elionor i confia en el seu futur
La gent la va deixar verda i és que la noia va fer un munt de pauses no planificades i se la veia summament tensa. Pel que sembla, però, no estan nerviosos i confien que “no hi ha espai per a l’alarmisme” perquè confien “plenament” en l’aprenentatge continu de la princesa. Consideren que Elionor té “bagatge” i està “preparada“: “Tindrà moments millors i pitjors, però en termes generals treuen bones sensacions dins del que ha passat”.
L’únic moment que ha agradat als monàrquics? Quan la noia va fer referència a l’edat del pare en una picada d’ullet tendra: “Ara el meu pare ja va camí dels 60”, va dir mentre les càmeres captaven la cara divertida de Felip. Un discurs que ha fet parlar molt i que demostra que la seva flamant hereva encara està molt verda.