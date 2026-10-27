Elionor de Borbón no ofreció un buen papel en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. La hija mayor de Felipe y Leticia es la encargada de pronunciar el discurso de agradecimiento a los premiados desde hace algunos años, pero aún no tiene fluidez y no termina de leer tan bien como se podría esperar de una chica a quien deberían haber preparado toda su vida para esto. En la gala de este viernes, mucha gente se llevó las manos a la cabeza porque parece que ha empeorado. Ya no es la niña de 18 años que podía estar nerviosa en un acto público y, ante esto, son muchos los que la han criticado duramente. ¿Y cómo ha reaccionado la Zarzuela a toda esta avalancha de comentarios negativos hacia su querida princesa heredera? Pues entonando un mea culpa un tanto surrealista.

Desde dentro reconocen, en unas declaraciones a Monarquía Confidencial, que el texto que le habían preparado «no era sencillo«: «La arquitectura sintáctica del escrito, cargada de referencias institucionales y matices solemnes, dificultó de manera notable la fluidez del discurso y no favoreció la dicción de Elionor. Quien lo redactó, no pensó en el ritmo de lectura«, señalan para intentar justificarla.

Fuentes del entorno del palacio creen que las frases «excesivamente elaboradas» y la falta de «cadencia» no ayudaron a Elionor. De hecho, consideran que el texto «jugó en contra» de «la proyección de la voz y naturalidad» que la suele caracterizar. Resulta inevitable que aún se ponga nerviosa en una cita de tanta repercusión, consideran, y fuentes próximas a ella confirman al diario especializado que la chica estaba «nerviosa» y que la intervención «no estaba bien preparada«: «La agenda oficial estaba muy llena y esto redujo los tiempos habituales de ensayo y lectura previa en voz alta«, insisten para dejarla bien.

La Zarzuela ha admitido que se equivocaron en el discurso de Elionor | Europa Press

La Zarzuela defiende a Elionor y confía en su futuro

La gente la criticó duramente y es que la chica hizo un montón de pausas no planificadas y se la veía sumamente tensa. Por lo visto, sin embargo, no están nerviosos y confían en que «no hay espacio para el alarmismo» porque confían «plenamente» en el aprendizaje continuo de la princesa. Consideran que Elionor tiene «bagaje» y está «preparada«: «Tendrá momentos mejores y peores, pero en términos generales sacan buenas sensaciones dentro de lo que ha pasado».

¿El único momento que ha gustado a los monárquicos? Cuando la chica hizo referencia a la edad del padre en un guiño tierno: «Ahora mi padre ya va camino de los 60», dijo mientras las cámaras captaban la cara divertida de Felipe. Un discurso que ha dado mucho de qué hablar y que demuestra que su flamante heredera todavía está muy verde.