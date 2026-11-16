La condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) s’ha situat al centre del debat electoral de cara a les eleccions espanyoles del 29-N amb un intercanvi de retrets entre Junts per Catalunya, Frente Amplio i Esquerra Republicana. Mentre Míriam Nogueras ha desafiat el PSOE a aprovar la mesura a la Diputació Permanent del Congrés prevista per a aquest dimecres, Ernest Urtasun ha proposat eixugar el 100% del deute en quatre anys.
Abans d’aquestes dues propostes, Oriol Junqueras va carregar contra el govern espanyol i també contra els juntaires per frenar la condonació de 17.104 milions d’euros que els republicans havien acordat amb el PSOE el 24 de febrer del 2025. La xifra acordada entre el president espanyo i el líder d’ERC representa el 22% del deute i un augment respecte als 15.000 milions inicials que els republicans havien negociat durant la investidura de Sánchez el 2023.
Junts repta Sánchez a aprovar la condonació del FLA
El moviment més immediat l’ha plantejat la candidata de Junts a les eleccions espanyoles, Míriam Nogueras, durant una conferència aquest dilluns al fòrum Barcelona Tribuna, celebrat a l’hotel Melià de Sarrià. Nogueras s’ha mostrat favorable a la condonació del FLA i ha reptat els socialistes a portar-la a votació aquest mateix dimecres a la Diputació Permanent del Congrés -on Junts no té representació– “si es creu el pacte amb ERC”.
La cap de llista juntaire ha negat que la seva formació s’hagi oposat “mai” a aquesta mesura i ha assegurat que li “sorprèn” que s’atribueixi a Junts el bloqueig de la condonació. En aquest sentit, ha subratllat que la qüestió no s’ha arribat a votar mai a la cambra baixa espanyola i ha insistit que el govern de Pedro Sánchez té via lliure per aprovar-la aquest dimecres, si realment aposta per l’acord tancat amb Oriol Junqueras fa més d’un any i mig. El desafiament de Nogueras traça un paral·lelisme amb el que el govern espanyol va fer amb el decret d’habitatge –contra aquest text sí que Junts havia votat en contra–, que es va aprovar a la Diputació Permanent, on Junts no hi és i no calen els seus vots.
La proposta dels Comuns per eixugar el 100% del deute
En paral·lel, el ministre de Cultura i número dos de Frente Amplio per Barcelona, Ernest Urtasun, ha aprofitat la roda de premsa a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) per posar sobre la taula una proposta per condonar el 100% del deute de les comunitats autònomes amb el FLA i el Fons de Facilitat Financera (FFF) durant la pròxima legislatura. El pla exposat pel ministre està dissenyat a quatre anys vista a raó d’uns 40.000 milions anuals, abasta un volum global de 200.000 milions d’euros, dels quals 76.000 milions corresponen a Catalunya. A més, s’ha posicionat en contra de les presses de Junts perquè “han tingut bastant temps per votar-ho en el Congrés”, però ha insistit que els juntaires l’han “estat bloquejant”.
Segons els càlculs d’Ernest Urtasun, aquesta operació permetria a la Generalitat estalviar-se 2.000 milions d’euros cada any entre amortitzacions i interessos, recursos que fins ara no es podien destinar a serveis públics com la sanitat o l’educació. La iniciativa supera àmpliament la condonació parcial plantejada en l’última legislatura, que xifrava l’assumpció estatal en 83.000 milions globals i en 17.000 milions per a Catalunya. Per blindar l’operació, Frente Amplio proposa reformar la LOFCA i imposar cadenats legals perquè les autonomies no puguin utilitzar l’estalvi financer per rebaixar impostos a les rendes altes i practicar dúmping fiscal, en referència explícita als governs del PP.
Junqueras carrega contra tots els rivals
Les propostes de Junts i Frente Amplio arriben després que el president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, critiqués els rivals en un míting a Mataró, on dissabte va carregar contra els socialistes per la seva manca d’ambició i perquè han “arrossegat els peus” tant en la reforma del model de finançament com en la condonació del FLA, aprofitant-se, segons ell, del fet que “Junts ha fet tot el possible per torpedinar-ho”. Frente Amplio també va ser la diana de les crítiques de Junqueras per la seva “deixadesa infinita” amb el FLA, però també amb la manca de defensa dels frescos de Sixena. “Sabem què és el que no serveix: votar PSC, Junts i Comuns”, va sentenciar.