La condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se ha situado en el centro del debate electoral de cara a las elecciones españolas del 29-N con un intercambio de reproches entre Junts per Catalunya, Frente Amplio y Esquerra Republicana. Mientras Míriam Nogueras ha desafiado al PSOE a aprobar la medida en la Diputación Permanente del Congreso prevista para este miércoles, Ernest Urtasun ha propuesto saldar el 100% de la deuda en cuatro años.

Antes de estas dos propuestas, Oriol Junqueras cargó contra el gobierno español y también contra los de Junts por frenar la condonación de 17.104 millones de euros que los republicanos habían acordado con el PSOE el 24 de febrero de 2025. La cifra acordada entre el presidente español y el líder de ERC representa el 22% de la deuda y un aumento respecto a los 15.000 millones iniciales que los republicanos habían negociado durante la investidura de Sánchez en 2023.

Junts desafía a Sánchez a aprobar la condonación del FLA

El movimiento más inmediato lo ha planteado la candidata de Junts a las elecciones españolas, Míriam Nogueras, durante una conferencia este lunes en el foro Barcelona Tribuna, celebrado en el hotel Melià de Sarrià. Nogueras se ha mostrado favorable a la condonación del FLA y ha desafiado a los socialistas a llevarla a votación este mismo miércoles en la Diputación Permanente del Congreso -donde Junts no tiene representación– «si se cree el pacto con ERC».

La candidata de Junts el 29-N, Míriam Nogueras, durante la presentación de la campaña este lunes / ACN

La cabeza de lista de Junts ha negado que su formación se haya opuesto «nunca» a esta medida y ha asegurado que le «sorprende» que se atribuya a Junts el bloqueo de la condonación. En este sentido, ha subrayado que la cuestión no se ha llegado a votar nunca en la cámara baja española y ha insistido en que el gobierno de Pedro Sánchez tiene vía libre para aprobarla este miércoles, si realmente apuesta por el acuerdo cerrado con Oriol Junqueras hace más de un año y medio. El desafío de Nogueras traza un paralelismo con lo que el gobierno español hizo con el decreto de vivienda –contra este texto sí que Junts había votado en contra–, que se aprobó en la Diputación Permanente, donde Junts no está y no se necesitan sus votos.

La propuesta de los Comuns para saldar el 100% de la deuda

En paralelo, el ministro de Cultura y número dos de Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, ha aprovechado la rueda de prensa en la Agencia Catalana de Noticias (ACN) para poner sobre la mesa una propuesta para condonar el 100% de la deuda de las comunidades autónomas con el FLA y el Fondo de Facilidad Financiera (FFF) durante la próxima legislatura. El plan expuesto por el ministro está diseñado a cuatro años vista a razón de unos 40.000 millones anuales, abarca un volumen global de 200.000 millones de euros, de los cuales 76.000 millones corresponden a Cataluña. Además, se ha posicionado en contra de las prisas de Junts porque «han tenido bastante tiempo para votarlo en el Congreso», pero ha insistido en que los de Junts lo han «estado bloqueando».

Según los cálculos de Ernest Urtasun, esta operación permitiría a la Generalitat ahorrarse 2.000 millones de euros cada año entre amortizaciones e intereses, recursos que hasta ahora no se podían destinar a servicios públicos como la sanidad o la educación. La iniciativa supera ampliamente la condonación parcial planteada en la última legislatura, que cifraba la asunción estatal en 83.000 millones globales y en 17.000 millones para Cataluña. Para blindar la operación, Frente Amplio propone reformar la LOFCA e imponer candados legales para que las autonomías no puedan utilizar el ahorro financiero para rebajar impuestos a las rentas altas y practicar dumping fiscal, en referencia explícita a los gobiernos del PP.

El número dos de Comuns-Front Ampli, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa en la ACN / ACN

Junqueras carga contra todos los rivales

Las propuestas de Junts y Frente Amplio llegan después de que el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, criticara a los rivales en un mitin en Mataró, donde el sábado cargó contra los socialistas por su falta de ambición y porque han «arrastrado los pies» tanto en la reforma del modelo de financiación como en la condonación del FLA, aprovechándose, según él, del hecho de que «Junts ha hecho todo lo posible por torpedearlo». Frente Amplio también fue el objetivo de las críticas de Junqueras por su «dejadez infinita» con el FLA, pero también con la falta de defensa de los frescos de Sixena. «Sabemos qué es lo que no sirve: votar PSC, Junts y Comuns», sentenció.