El Consell de Ministres ha aprovat la condonació de part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). L’aprovació final d’aquest projecte de llei -validat en primera instància el passat 3 de setembre- permetrà reduir el deute de les comunitats en 83.252 milions d’euros, dels quals 17.104 milions d’euros corresponen a Catalunya, un 20% del deute de la Generalitat. La regió més beneficiada en termes absoluts serà Andalusia, amb 18.791 milions, seguida de Catalunya i el País Valencià, amb 11.210 milions. Cal recordar que la mesura és un dels acords entre ERC i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez.
La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha remarcat que la mesura beneficia directament “totes les comunitats autònomes” que s’hi acullin, que podran “corregir el sobreendeutament i millorar la seva posició a l’hora de sortir als mercats”. El conjunt de les comunitats s’estalviaran 6.700 milions d’euros en interessos. El mètode de càlcul s’ha basat en tres fases que inclouen la població ajustada, la condonació del deute per habitant i l’aplicació d’un IRPF a l’alça.
Ara el projecte de llei passa al Congrés dels Diputats, on l’executiu espanyol haurà de buscar suports per aprovar-lo. De moment, la iniciativa compta amb l’oposició del PP tot i que el govern espanyol ha recordat que set de cada deu euros seran de comunitats governades pels populars. La Comunitat de Madrid, que no està adherida al FLA, però a qui se li poden condonar 8.644 milions d’euros de deute, és qui lidera l’oposició entre aquests territoris i de fet ja ha recorregut la mesura a la justícia.
Un “acte de justícia” sense privilegis per a Catalunya
En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegurava el passat mes de setembre que la condonació del deute del FLA és un “acte de justícia” i un “pas necessari” per garantir la prosperitat de l’estat espanyol. Considera que és una decisió “necessària i solidària” perquè totes les autonomies puguin fer polítiques socials en benefici de la ciutadania espanyola: “Catalunya no demana cap privilegi, al contrari”, va exclamar. Illa insisteix que la condonació és a favor de l’interès general de les autonomies i d’Espanya, perquè compartir la prosperitat és un “motor” per a l’economia en conjunt, i no un “llast”.