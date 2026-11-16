Pablo López va quedar-se a les portes de guanyar la seva edició d’Operación Triunfo, però ha pogut mantenir-se a primera línia des de llavors amb una carrera musical molt exitosa. El de Màlaga actua a escenaris catalans amb molta freqüència i, ara, ha sorprès molt saber que entén perfectament el català i que, fins i tot, té un tatuatge al braç en aquesta llengua. Això sí, se l’ha fet amb una falta d’ortografia… D’això i molt més ha parlat en una entrevista ben curiosa a RAC1 que serveix per descobrir per què es considera tan fan de la nostra terra. El culpable té nom i cognoms, Joan Manuel Serrat.
La música del cantautor català sonava a casa seva quan ell era petit i, a partir d’aquí, va descobrir tota una cultura que li era completament desconeguda: “La primera cançó en català que vaig sentir a casa era de Serrat, la de Temps era temps. No me n’oblidaré mai. Serrat era un artista que em parlava en una llengua que jo no coneixia i d’allà va sortir tota la meva catalanofília. Jo no hauria arribat a molts dels artistes que conec abans de venir a Catalunya o no hauria sabut que la vida em donaria tanta riquesa cultural aquí”. El va anar a veure en un concert, el seu dia, una primera experiència que creu que el va canviar.
“A través de la seva música vaig entendre moltes coses… En temps de tanta polarització i tant discurs a crits, un dia marxa la llum i veiem que ens estimem i sabem passar-nos-ho bé. Sempre que vinc aquí em sento com a casa”, ha reconegut. Fan de Manel i d’Els amics de les arts, la cultura catalana li encanta: “La música va estar abans que els idiomes“.
Pablo López, un fanàtic de la cultura catalana
I això que dèiem del tatuatge amb una falta? La cosa és que, en un dels braços, té tatuada la frase “Tot bé“. El problema és que el “bé” el té escrit sense l’accent: “A veure, així és com m’ho va escriure el meu mànager que és del barri de Gràcia… No sé, així m’ho va escriure ell”. Què ha de saber, però és clar no agrada saber que tens un error en una frase al cos que t’acompanyarà tota la vida.
Content i entusiasmat abans d’una excursió a Port Aventura, la vida de Pablo López ha canviat radicalment des que s’apuntés al càsting d’aquell concurs musical amb tantíssima audiència. Ha viscut depressions molt profundes i moments complicats, però ara es troba en un bon moment professional que confia que continuï per aquest camí molt de temps.
I si aquesta és una carrera que el fa venir moltes vegades a Catalunya, doncs sembla que és una bona notícia per al cantant andalús.