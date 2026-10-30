Jordi Rosell, un dels directors, realitzadors i productors més emblemàtics de televisió, ha mort aquest dimecres als 63 anys. La notícia l’ha comunicat l’organització del Benidorm Fest a través de les xarxes socials, on han expressat el seu condol als seus familiars i amics. La seva mort deixa un buit en la indústria audiovisual, on va desenvolupar una llarga trajectòria al darrere d’alguns dels programes d’entreteniment més populars de les últimes dècades.
Molts encara recordaran que va començar la seva carrera professional a TV3 com a realitzador i, posteriorment, es va incorporar a Gestmusic. Seria en aquesta empresa on desenvoluparia bona part de la seva trajectòria, on es va especialitzar en grans formats televisius. De fet, un dels programes més destacats de la seva carrera va ser Operación Triunfo. Jordi Rosell va ser el productor executiu del concurs entre el 2017 i el 2023 i no només això, sinó que també va dirigir-ne l’edició del 2018. Altres grans èxits en els que va col·laborar? Supervivientes, MasterChef, ¡Mira quién baila! o El cazador.
Hoy lamentamos profundamente el fallecimiento de Jordi Rosell. Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos, y enviarles todo nuestro cariño en estos momentos. https://t.co/QoWe7WH5lf— Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) October 28, 2026
El Benidorm Fest, un dels últims projectes de Jordi Rosell
Pocs professionals de la indústria poden presumir d’haver treballat amb les grans productores del país com són El Terrat, Shine Iberia o Magnolia. I, durant els darrers anys, Jordi Rosell també havia estat vinculat al Benidorm Fest, el festival que escull el representant d’Espanya a Eurovisió. La seva experiència en grans espectacles televisius va ser clau en un certamen que combina actuacions en directe, un gran desplegament tècnic i una posada en escena molt elaborada.
A més, la seva trajectòria va estar estretament relacionada amb les gales dels Premis Ondas, de les quals va assumir la direcció artística a partir del 2015. Al llarg dels anys va dirigir-ne vuit edicions, inclosa la del 2025. El seu recorregut professional va rebre el reconeixement de l’Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió, que el 2016 li va concedir el Premi Talent, un guardó que distingeix professionals fonamentals per al sector audiovisual.
La notícia de la seva mort ha provocat nombroses mostres d’afecte entre els professionals que van compartir projectes amb ell. Des del Benidorm Fest van comunicar la pèrdua amb un missatge a les xarxes socials: “Avui lamentem profundament la mort de Jordi Rosell. Volem transmetre el nostre més sentit condol als seus familiars i amics, i enviar-los tot el nostre afecte en aquests moments”.
Una de les persones que ha volgut acomiadar-se’n públicament ha estat Inés Hernand, presentadora de diverses edicions del festival. En el seu missatge, ha destacat especialment la seva manera de ser i de treballar en una indústria marcada per la pressió i les exigències de les grans produccions. “Va ser una persona bona, generosa, honesta i serena en una professió que tantes vegades és tot el contrari. Viurà eternament el bon pòsit que va deixar en tants equips”, ha escrit. També Roberto Leal ha volgut dedicar-li unes paraules: “T’estaré eternament agraït, amic meu. Gràcies per la teva paciència, consells i humanitat. Vola alt“.