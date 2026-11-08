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La infància de Joan Manuel Serrat a una casa “fosca” de Barcelona
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
08/11/2026 10:44

Joan Manuel Serrat ha fet unes quantes confessions sobre la seva vida en les moltes lletres autobiogràfiques que ha escrit. Els fans més tafaners agraeixen conèixer detalls del seu dia a dia, una transparència que també demostra quan parla de la seva infància. En una de les últimes entrevistes que ha concedit, ha afegit més informació sobre els seus primers anys en una casa petita i “ombrívola” de Barcelona que també mencionava a Mi niñez.

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El de Poble-sec s’ha obert en canal amb un historiador argentí que ha volgut saber com el van educar els seus pares: “No vaig tenir un pare format intel·lectualment, però estava perfectament moblat humanament. Era manyós, sabia fer de fuster, de fontaner, d’electricista i de paleta. Ens ho va ensenyar tot al meu germà i a mi“.

De la casa en si en va parlar amb Iñaki Gabilondo, quan va reconèixer que deia que la seva casa era fosca perquè era la típica casa de barri en la qual el sol entrava “amb molta dificultat“: “Era un entresol i, si no fos per tota la calor que vaig rebre de la família al llarg de la meva vida, la meva infància i joventut hauria estat més difícil”.

Com és Joan Manuel Serrat de veí_ - Europa Press
Joan Manuel Serrat parla de la seva vida | Europa Press

La infància de Joan Manuel Serrat, al Poble-sec en una família humil

El cantautor català venia d’una família “humil“, tal com ha reconegut ell mateix, ja que el pare es guanyava la vida com a obrer i la mare “cosia pijames” per complementar el seu sou. Serrat ha estat una persona “fonamentalment de barri“, un element importantíssim en els seus primers anys de vida. Els veïns vivien en circumstàncies encara pitjors que les seves, diu, així que això demostra com era l’ambient pel que es movia.

L’escola i els professors que van estar a sobre d’ell van ajudar-lo molt, també, un cantant que va començar la carrera de biologia però que no la va poder acabar perquè no podia compaginar els estudis amb els seus intents de fer música. L’èxit dels primers discos van fer que s’adonés que era aquesta la carrera per la que havia d’apostar i sort que ho va fer, tenint en compte el resultat brutal que li ha generat.

Joan Manuel Serrat

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