Joan Manuel Serrat viu, des de fa anys, en una caseta a Vallcarca situada molt a prop del Parc Güell. La zona, privilegiada i allunyada del caos del centre de Barcelona, s’ha convertit en el millor reugi d’un cantant que aquests últims dies ha estat notícia arran del naixement de les seves primeres besnetes. Ara, algunes revistes han aprofitat per ficar el nas al seu dia a dia. I què han trobat? Doncs, per exemple, alguns han pogut parlar amb els seus veïns i això ha permès saber què tal és la convivència amb ell.
La revista Lecturas s’ha posat en contacte amb gent que viu molt a prop seu, uns veïns que treuen a la llum alguns secrets de Joan Manuel Serrat. És d’aquests que sempre saluda? O opta per entrar per la porta de darrere? “És un home molt agradable i saluda sempre“, coincideixen tots. L’artista, un dels catalans més reconeguts del panorama musical des de fa molt de temps, estaria agraït també pel tracte que rep d’aquests veïns De fet, tots ells asseguren que han “respectat la seva intimitat” des que s’hi traslladés.
Serrat ha dit en alguna ocasió que, des de Vallcarca, gaudeix d’una finestra privilegiada “des de la qual puc veure tot el món”. No és d’aquestes celebritats que van ocultes darrere d’ulleres de sol i que va a tot arreu amb cotxe perquè no l’aturin pel carrer, més aviat tot el contrari: “Sempre dona una imatge molt allunyada a la d’una celebritat innaccessible“. Asseguren que és “molt habitual” veure passejar per la zona i que sempre es comporta “amb molta naturalitat“.
Joan Manuel Serrat, molt feliç ara que s’ha jubilat
Com un veí, simpàtic i sempre disposat a saludar aquells que viuen a prop seu. Sí que ha col·locat uns murs alts a l’entrada de casa, però ell mateix explica que simplement és per evitar mirades indiscretes: “Les portes de casa sempre les tinc obertes per als meus amics, però els murs són alts per la curiositat…“. Ara que ha deixat els escenaris, el cantautor viu la bona vida de la jubilació des d’aquest raconet de la ciutat. Conent i amb més temps per a la família, que acaba d’incorporar dues bessones ben maques, assegura que travessa un moment “extraordinàriament feliç“.
Uns anys més calmats que arriben després de tota una vida de música, inspiració i cançons que han tocat el cor de molts. No feia massa per ell que ara sortissin veïns lamentant que sigui un maleducat o que ni tan sols es dignés a dir “hola” quan se’ls troba. No obstant això, mai se sap amb els artistes… Ara, però, els fans es quedaran una mica més tranquils perquè ja saben una mica més sobre com és el seu ídol en la intimitat.