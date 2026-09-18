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Joan Manuel Serrat, feliç com a besavi: això ha dit de les bessones
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
18/09/2026 16:54

Joan Manuel Serrat s’ha convertit en besavi ara que Luna, l’actriu i cantant més gran de les seves netes, ha estat mare de bessones. L’icònic cantautor català ha encetat aquesta nova etapa familiar amb una felicitat immensa i, als 82 anys, no veu l’hora de viatjar fins a Madrid per conèixer-les. Gairebé dos mesos després del seu naixement, els periodistes l’han interrogat per descobrir com és això de ser besavi i per saber si ja ha pogut conèixer les nenes.

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En unes declaracions a la revista Diez Minutos, confessa que encara no les ha tingut en braços però que ho farà en breus perquè té pendent viatjar fins allà. Així ho ha dit a la catifa vermella del documental del seu gran amic, Carles Rexach, on ha fet una excepció i ha concedit declaracions als mitjans de comunicació.

No és que encara sigui aviat, és que em toca ja anar a conèixer-les”, ha reconegut. Sí que li han estat enviant fotografies de les bessones, així que almenys ha pogut posar-les cara: “Avui dia, els coneixes des del moment que neixen, pràcticament, amb la tecnologia que hi ha”. Elles encara són molt petites per viatjar fins a Barcelona, així que serà ell qui faci el desplaçament: “Hi aniré jo, com correspon”.

Què opina Joan Manuel Serrat de la relació de la neta amb un exjugador del Reial Madrid?

Luna Serrat ha estat mare per primera vegada amb Dani Ceballos, el jugador del Betis que va fer-se famós al Reial Madrid després de sis temporades a l’equip titular. Ara, per primera vegada, Joan Manuel Serrat ha tret a la llum què va pensar quan la neta li va dir que s’havia enamorat d’un futbolista de l’equip rival… ell que és tant i tant del Barça. 

Bé, tampoc no ha volgut mullar-se molt per no generar mal rotllo a la següent trobada familiar: “La meva neta està amb un jugador del Betis. Sí que va ser jugador del Reial Madrid i d’altres equips… Bé, és un professional”. “Em quedo amb què és la parella de la meva neta i que són molt feliços”, ha dit entre riures.

Luna Serrat publica les primeres fotos de les nenes - Instagram
Luna Serrat publica les primeres fotos de les nenes | Instagram

Com a nota curiosa d’aquest naixement, que ha ampliat la família Serrat per partida doble, podem destacar que encara no s’hagin fet públics els noms de les nenes. Luna, la mare, ha deixat clar que farà l’impossible per protegir la seva intimitat al màxim: “Em costa dir públicament els seus noms o ensenyar la seva habitació a Instagram. I sé que no és racional, però és l’instint de protecció que sento… un instint de protecció que no esperava sentir amb tanta intensitat”, ha confessat. L’únic detall que han compartit amb els seguidors? Les inicials de les petites, que el nom d’una comença amb L i, el de l’altra, per M

Totes les fotografies que publica amb elles són sense que es vegin les seves cares, per evitar que les reconeguin, així que és probable que facin el mateix amb les imatges del primer dia que coneguin el seu besavi. Això, si és que decideix compartir alguna instantània d’aquell moment; perquè també podria quedar-s’ho per a la seva intimitat. Sigui com sigui, una bona notícia per a la família d’un dels cantautors més importants del país.

Joan Manuel Serrat

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