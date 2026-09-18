Notícia bomba al palau de Buckingham. Carles d’Anglaterra ha quedat en evidència per culpa del seu antic cunyat, el germà de Diana de Gal·les, que ha publicat un llibre molt impactant en el que relata tot el que va explicar-li abans de morir en aquell tràgic accident de cotxe. Serà a finals de mes quan arribi a les llibreries un text demolidor i ple de secrets que tornarà a posar sobre la taula com de malament ho va passar Lady Di en els seus últims anys a la corona britànica. El Daily Mail ha tingut accés a alguns fragments i les primeres filtracions són, si més no, ben curioses.
Entre els principals titulars? Que Diana va confessar al seu germà que es divorciaria del Carles perquè havia sabut que “estava enamorat de la seva ajudant de càmera“. A qui es referia? Aquesta història no havia sortit a la llum i indicaria, doncs, que l’exmarit va enganyar-la amb més persones més enllà del seu enamorament platònic de Camil·la. La princesa el va convidar a dinar en una trobada que ell encara no ha pogut oblidar: “Em vaig quedar en silenci un moment… Sabia que les coses anaven malament, però no fins a aquell punt“. Ell va advertir-la que la gent podia acusar-la a ella de trencar el conte de fades que havien begut, però el temps acabaria col·locant al seu exmarit com el dolent de la pel·lícula.
Els cunyats no van mantenir una relació gaire bona mai, però encara menys després de la mort de Diana. La cordialitat entre ells va trencar-se del tot quan preparaven el funeral de la princesa, ja que Carles insistia que els fills desfilessin darrere del taüt i el germà de Diana s’hi negava taxativament: “Carles va embogir contra mi“.
De fet, acaba de treure a la llum un episodi que pot fer encara més mal a la imatge pública del rei: “Per telèfon, va deixar anar el que sempre he entès com un menyspreu acumulat cap a ella i el seu horror davant que tot el món estigués tan commogut amb la seva mare. Pots estar segur que aviat l’oblidarem“, hauria etzibat en una declaració que el fa quedar d’autèntic monstre.
La sorprenent reacció de Carles d’Anglaterra al llibre sobre Diana de Gal·les
No és la primera vegada que un membre de la família de Lady Di parla sobre ella en un llibre o una entrevista de televisió. Tots coincideixen a assenyalar que Carles li va fer passar uns anys horribles, una història vox populi que pràcticament tothom compra. El que no és tan habitual és que el Palau de Buckingham es pronunciï sobre unes declaracions com aquestes, però han canviat de postura en aquesta ocasió.
Si bé en un principi havien dit que no farien comentaris sobre el llibre, han acabat emetent un comunicat inesperat i molt sorprenent en el que deixen anar una frase demolidora: “Carles d’Anglaterra és conscient que el dolor del dol entre germans pot ennuvolar la raó, afectar al judici i donar color als records de maneres que altres no reconeixen… fins i tot molts anys després d’una pèrdua“. Quina manera més subtil d’acusar-lo de mentir i reinterpretar la realitat…
Una nova polèmica que esquitxa el monarca anglès, assenyalat una altra vegada per la seva relació amb Diana i les múltiples infidelitats que hauria comès al llarg del seu matrimoni.