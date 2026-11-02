Sofia de Grècia torna a tenir un dia important marcat per la tristesa. Aquest dilluns celebra el seu 88è aniversari, una data que s’acostuma a celebrar amb un dinar familiar però que, en el seu cas, no serà gaire multitudinari. No és cap sorpresa per ningú que els Borbó no se suporten, ja que a Joan Carles ni se’l vol ni se l’espera i Felip no està gaire unit a les germanes després de tots els escàndols i maldecaps que li han generat. La reina emèrita espanyola, a més a més, ha perdut fa relativament poc a la seva germana Irene que era l’únic suport real que li quedava. Aquest serà el primer aniversari en què no rebi la seva felicitació i això sempre fa mal, és clar.
Des de Vanitatis han parlat amb gent propera a Sofia, que treuen a la llum que han estat intentant organitzar un dinar de celebració en el seu honor. Des d’un primer moment, però, van veure que hi havia problema d’agendes perquè pocs nets podien dinar amb l’àvia un dilluns al migdia. A més a més, que l’aristòcrata és conscient que no és el moment de fer una gran celebració pocs dies després del tràgic accident d’Urda amb 69 morts. La deixarien verda i amb tota la raó.
Per aquests motius, finalment ha organitzat una trobada molt íntima en la qual només acudirà la seva filla Elena i potser algun dels nets com Miguel Urdangarin que viu a Madrid. La resta resideix a l’estranger i Victoria Federica, la seva neta preferida, es troba de viatge a Lima. Elionor farà l’excusa de tenir classe a la universitat per evitar acudir a aquest dinar?
Mal moment per a Sofia de Grècia el dia del seu aniversari
La dona no travessa un moment gaire bo, ara que se sent més sola que mai. Intenta distreure’s demanant al fill que la col·loqui al màxim d’actes oficials possible i, mostra d’això, que aquest divendres estigui previst que viatgi fins a Cadis per entregar un premi militar. Els aniversaris sempre poden convertir-se en dates especialment doloroses quan et falta algú que sempre havia estat present.
Avui, Sofia s’afronta a una realitat completament diferent a la d’anys anteriors per culpa de la seva inseparable germana. Ella era la seva acompanyant més fidel, amb qui tothom diu que mantenia una relació extraordinàriament propera: “Aquesta absència, doncs, va molt més enllà de la pèrdua d’un familiar“, deixa caure la psicòloga amb qui ha parlat la revista Semana.
I és que, des d’un punt de vista psicològic, parlem de la desaparició d’una figura “fonamental” d’afecció: “La germana li proporcionava seguretat emocional, estabilitat i companyia”. Ara, Sofia ha hagut d’aprendre a viure sense una presència que formava part de la seva identitat quotidiana i de ben segur que aquest aniversari resulta “particularment sensible“. Sense la germana, sense la família unida i un any més de tristesa i soledat per a la reina emèrita.