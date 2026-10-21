Elionorr y Sofía de Borbón han acabado siendo protagonistas de las portadas de las revistas de este miércoles, ya que la casualidad ha querido que los paparazzi las sorprendan a las dos en sus respectivos momentos de ocio. Precisamente la misma semana, los fotógrafos las han captado en Madrid y París mientras disfrutaban de dos tardes con sus amigos.

No es habitual verlas en su tiempo libre y, mucho menos, en momentos tan informales como si fueran dos estudiantes universitarias más. Sin olvidar que siempre van acompañadas de sus guardaespaldas, claro, y con una cartera con mucho más crédito que sus compañeros… Sea como sea, los más curiosos han aplaudido poder verlas fuera de su burbuja protocolaria. ¿Cómo son fuera del palacio y sin ser conscientes de que las cámaras las están grabando?

La revista Semana publica la foto de Elionor en portada, en la que la han visto en la terraza de un bar de Getafe mientras tomaban unas cervezas. Los testigos con quienes han hablado aseguran que se la ve «completamente integrada» en esta nueva vida de estudiante que ha iniciado en la universidad pública. Qué casualidad que ahora que se estaba especulando que la hija mayor de Felipe y Letizia no asistía a clase, aparecen unas fotos que la muestran alrededor del campus con compañeros de curso. ¿Quieren demostrar que sí va? Más que nada porque se supone que algún día ha tenido que ir si ha tenido tiempo de hacer un grupito de amigos con quienes queda para tomar algo.

Elionor, captada por los paparazzi entre cervezas con los amigos | Semana

Vestida con un suéter de punto rojo y unos vaqueros, Elionor muestra su imagen más informal tras una jornada de estudio. Coleta, poco maquillaje y una escena espontánea y cotidiana después de ir vestida de militar en el desfile del 12-O.

Los paparazzi captan a Sofía de Borbón en su día a día en París

A una distancia de más de 1.200 kilómetros se encuentra su hermana, Sofía de Borbón, que está estudiando allí el segundo curso universitario de Relaciones Internacionales. En su caso, han sido los fotógrafos de la revista ¡Hola! quienes la han estado persiguiendo. La aristócrata aparece por las calles del campus, en medio de la nueva rutina que comenzó a finales de septiembre. Hasta el año pasado estudiaba en Lisboa, pero ahora es la capital francesa el escenario de su día a día. Por primera vez, la vemos con la carpeta del centro y con un café en las manos. La chica ha intentado pasar desapercibida con unas gafas de sol, pero los fotógrafos la han captado igualmente.

Explican en el interior de la revista que la han sorprendido en un día con las amigas, con quienes estuvo paseando y con quienes fue de compras a un supermercado del que salió con productos de droguería. «Completamente integrada y vistiendo como cualquier otra universitaria«, aplauden mientras hacen la pelota.

Los fotógrafos también han captado a Sofía de Borbón | ¡Hola!

Dos princesitas españolas disfrutando de su independencia ahora que pasan tanto tiempo fuera del palacio que las ha visto crecer.